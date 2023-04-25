Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Поздним вечером 24 апреля в Волгоградской области потерпел крушение вертолет санитарной авиации. Он возвращался на базу, до которой не добрался. Сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на информацию телеграм-канала Aviaincident публикует хронологию катастрофы вертолета санавиации.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

21.59 – пилот в последний раз вышел на связь с диспетчером.

23.35 – диспетчер санитарной авиации доложил о неприбытии вертолета на площадку Ерзовка.

0.28 – вертолет Ми-8 вылетел из аэропорта Волгограда на поиски.

3.01 – Ми-8 прекратил поиски и вернулся в аэропорт до наступление светлого времени суток.

4.50 – Наземная поисково-спасательная команда обнаружила потерпевший крушение вертолет «Ансат» в пяти километрах от площадки Ерзовка.

Вертолет был построен в 2006 году. Фото: Архив "КП". Фото: Эдуард Пальгунов

Напомним, поздним вечером 24 апреля в Волгоградской области были сложные погодные условия – шел дождь, стоял туман. При заходе на посадку на базу в Городищенском районе вертолет санавиации потерпел крушение. В воздушном судне был только пилот Олег Виноградов, который погиб на месте. Вертолет с бортовым номером RA-20012, принадлежавший ЗАО «Русские вертолетные системы», был построен 17 лет назад.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, повлекшие смерть человека. Прокуратура организовала проверку.