Борт несколько лет работал на медицину катастроф в Волгоградской области. Фото: АВО

Видео с места крушения вертолета санитарной авиации «Ансат» в Волгоградской области опубликовали следователи ЗМСУТ СК России. Борт медицины катастроф разбился после задания во время возвращения на базу. Обломки вертолета и тело погибшего пилота обнаружили в пяти километрах от вертолетной площадки, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Вертолет мог зацепиться за провода. Фото: ЗМСУТ СК России

Вертолет санавиации упал около десяти часов вечера неподалеку от поселка Ерзовка Городищенского района, где расположена база компании «Русские вертолетные системы». На видео видно, что борт потерпел крушение в чистом поле, вдали от жилых домов. Рядом проходят линии электропередач. Борт начали искать уже через час после того, как пилот сообщил, что идет на посадку и исчез с радаров. Всю ночь его искали вертолеты с воздуха. Обнаружили обломки воздушного судна спустя несколько часов на рассвете.

Вертолет не дотянул 5 километров до места посадки. Фото: ЗМСУТ СК России

Потерпевший крушение борт RA-20012 в небе с 2006 года, вертолету было уже 17 лет. Пилот – 66-летний Олег Виноградов – также имел большой опыт. Проверку по факту трагедии проводит транспортная прокуратура. На месте крушения работают следователи. Возбуждено уголовное дело.