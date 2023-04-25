Вертолет санавиации Ансат разбился в Волгоградской области, пилот погиб

Вертолет не дотянул 5 километров до места посадки. Фото: ЗМСУТ СК России

Вертолет санавиации «Ансат» разбился в Волгоградской области вечером 24 апреля 2023 года. Пилот возвращался с задания на базу, расположенную в поселке Ерзовка Городищенского района, когда воздушное судно исчезло с радаров. Спустя несколько часов обломки вертолета и тело погибшего пилота обнаружили в 5 километрах от вертолетной площадки. На кадрах видео с места крушения видно, что рядом идут линии электропередач. Внутри не было пассажиров, когда произошла трагедия, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте. Упал вне жилых массивов, - рассказали в облздраве.

Вертолет искали всю ночь и нашли утром в поле. Фото: ЗМСУТ СК России

На месте крушения вертолета в Волгоградской области сейчас работают следователи отдела на транспорте ЗМСУТ СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, повлекшие смерть человека».

По сообщению местных властей, погибший пилот – 66-летний Олег Виноградов - был сотрудником специализированной организации, с которой облздрав заключил контракт на обеспечение работы службы санитарной авиации региона.

В вертолете не было бригады врачей и пострадавших. Фото: ЗМСУТ СК России

Вечером 24 апреля в Волгограде и окрестностях была не летная погода, шел дождь, стоял туман. Известно, что пилот успел сообщить о заходе на посадку, но на вертолетной площадке так и не появился. Место крушения обнаружили уже на рассвете утром 25 апреля. Рядом идут линии ЛЭП.

- На открытом участке местности в поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области обнаружен упавший вертолет марки «Ансат» с бортовым номером 20012, а также тело пилота, - рассказали следователи, которые сейчас проверяют разные версии.