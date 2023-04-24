Росстат назвал самых богатых и самых бедных бюджетников Волгоградской области за 2022 год

У всех бюджетников в той или иной степени увеличились доходы Фото: Даниил ОПАРИН

Стали известны зарплаты различных групп бюджетников в Волгоградской области. Согласно статистике, в 2022 году у них случилась прибавка, только вот у каких-то работников бюджетных учреждений она оказалась минимальной, а у кого-то увеличилась на несколько тысяч рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Росстат.

Самыми богатыми бюджетниками оказались научные сотрудники, чья средняя заработная плата подросла на 6 тысяч и увеличилась до 77693 рублей. Такими же везунчиками оказались и преподаватели вузов – их доход по сравнению с предыдущим годом вырос на 4 тысячи и теперь составляет 66219 рублей.

Увеличился средний размер зарплат социальных работников – теперь они получают 33792 рублей, что почти на 4 тысячи рублей больше, чем они зарабатывали годом ранее. Не обидели и сотрудников сферы культуры - их зарплата в 2022 году составила 34931 рубль, в то время как в 2021 они получали 32025 рублей.

Меньше всего повезло воспитателям детских садов. Вместо привычных 29748 рублей, они теперь получают 31946, что не намного больше. Аналогичная история и с учителями – теперь их средние зарплаты возросли до 32976 рублей, а в 2021 году они получали 31134 рубля. Та же ситуация и у педагогов дополнительного образования – в 2021-м было 32317 рублей, а стало 33656 рублей.

Самым ощутимым и болезненным оказалось мизерное увеличение зарплат у медиков. После отмены надбавок за коронавирусных пациентов им увеличили прибавку всего на 560 рублей и теперь их зарплата составляет 68853 рубля. Еще смешнее выглядят прибавки у работников среднего медицинского персонала – в 2022 году к привычным 33477 рублей добавили каких-то 80 рублей и теперь их средний доход равен 34359 рублям.

Напомним, что накануне стало известно сколько зарабатывают руководители бюджетных учреждений Волгограда. И суммы там совсем не бюджетные.