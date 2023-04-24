Эксперты отмечают: каждый четвертый клиент выбирает дебетовые карты благодаря программам лояльности

При этом для четверти из них программа лояльности становится ключевым фактором, чтобы открыть дополнительную дебетовую карту.

Владельцы карт в среднем в 10 раз чаще используют их для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. При этом доля интернет-покупок по ним стабильно растет, увеличившись за год на 30%.

В 2023 году клиенты чаще всего расплачивались дебетовыми картами через интернет в российских маркетплейсах: на Wildberries было потрачено 20 млрд рублей. В сервисе Яндекс.Такси клиенты потратили 4,2 млрд рублей для оплаты ежедневных поездок и около 3 млрд - в популярных сервисах доставки еды и продуктов. Объем оплат жилищно-коммунальных услуг дебетовыми картами за год вырос почти на 15%, достигнув 15 млрд рублей к апрелю. Кроме того, растет и число оплат налогов и других регулярных транзакций.

На сегодняшний день дебетовые карты являются надежным способом управления финансами, их держателям доступны не только привычные услуги ежедневного банкинга, но и программы лояльности банков, платежной системы НСПК и партнеров. К

«По нашим данным, в 2022 году популярность дебетовых карт остается стабильно высокой среди клиентов - более 75%. По анализу транзакций видно, что для ежедневных расходов пользователи предпочитают именно этот продукт, совершая по нему подавляющее большинство операций. . Пользователь любого возраста сможет найти для себя подходящие сервисы, отвечающие его потребностям на текущем жизненном этапе», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Платформенные карточные решения» ВТБ.