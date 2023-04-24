«Воспитатель года-2023» из Волгограда Наталья Самарская: «Стараюсь разговаривать с детьми на равных и быть «в теме»

Наталья Самарская очень любит детей и свою работу. Фото: архив героини публикации.

38-летняя воспитатель центра развития №6 Наталья Самарская из Волгограда стала победителем регионального конкурса «Воспитатель года-2023», Обладательница «Хрустальной жемчужины» рассказала сайту volgograd.kp.ru о том, как находит общий язык с детьми и в чем секрет ее успеха.

«СТАРАЮСЬ РАЗГОВАРИВАТЬ НА РВАНЫХ И БЫТЬ В ТЕМЕ»

Изначально Наталья Самарская планировала стать учителем начальных классов. Поступила в институт, заодно изучала и дошкольное образование. В детский сад попала совершенно случайно – знакомые предложили работу воспитателя. Это было судьбоносное решение.

- Я люблю детей. Мне нравятся их вопросы, взаимодействовать с ними, я постоянно открываю для себя что-то новое. Жизнь – это движение, а малыши всегда в движении. Я работаю воспитателем вот уже 14 лет, - поделилась победительница конкурса.

Сегодня Наталья готовит свою группу у выпускному. Детей она ведет с трехлетнего возраста и до самой школы. Признается, что прощаться с дошколятами тяжело, за годы они становятся родными. Но дети не забывают любимую воспитательницу, навещают ее. Самые первые воспитанники уже учатся в восьмом классе, и при встрече они всегда здороваются.

- В общении с детьми важно найти компромисс. У меня есть свой подход. Когда малыши приходят, мы учим определенные правила. Все мои воспитанники знают, что мы – команда, мы пришли в садик дружить и находить новых друзей. Я стараюсь разговаривать с ними на равных, выслушивать, быть «в теме», как говорят детки. Если они начинают спорить, я напоминаю о нашем главном правиле: мы команда и мы друзья. Так выстраиваем доверительные и крепкие отношения.

«БУДУ СТРЕМИТЬСЯ К ПОБЕДЕ»

Около десяти лет назад Наталья уже принимала участие в подобном конкурсе, он тогда проходил в другом формате. Попробовать снова решила ради нового опыта.

- Я люблю узнавать что-то новое, заниматься саморазвитием. На первом этапе мы демонстрировали педагогическую находку – я рассказывала о пользе песка, обычного и кинетического, который можно использовать в играх в течение всего года. Это очень нравится детям. На втором этапе проводились занятия в незнакомой группе, это непередаваемые ощущения! Я получила замечательные эмоции. Также был этап дебатов, где я демонстрировала умение общаться.

В прошлом году волгоградка Юлия Доронина стала лучшим воспитателем в России. Планка задана высокая, поэтому Наталья Самарская очень ответственно подошла к участию в конкурсе.

- Я чувствую колоссальную ответственность. Я верю в лучшее, буду стремиться к повторению победы. Сейчас готовлюсь к финалу всероссийского конкурса, который пройдет в Волгограде в сентябре, - резюмировала воспитательница.

Я свободное время Наталья Самарская занимается творчеством – пением и рисованием.

- Это помогает восстановить ресурс, - признается волгоградка.