«Учитель года 2023» в Волгоградской области Денис Судаков: «Вернулся в родной хутор, чтобы рассказать детям историю»

Фото: организаторы конкурса "Учитель года".

35-летний учитель истории и обществознания Денис Судаков стал победителем конкурса «Учитель года 2023» в Волгоградской области. Обладатель «Хрустального пеликана» рассказал сайту volgograd.kp.ru о том, как находит с детьми общий язык, почему его предметы любят в школе и какие планы он строит на будущее.

И УЧИТЕЛЬ, И ДРУГ

В Дуплятской школе им. В.А. Кумскова Новониколаевского района учится меньше сотни детей. Денис Судаков тоже когда-то там учился, потом уехал в Волгоград, получил диплом историка и вернулся обратно, в родной хутор. Он с самого детства знал, что свяжет свою жизнь со знаниями.

- Моя мама – учитель истории. Я пошел по ее стопам - поступил в педагогический. В 2011 окончил магистратуру, вернулся сюда и с того момент работаю в родной школе, - рассказал учитель года.

Школьники очень любят молодого педагога, доверяют ему, обращаются за советами, не боятся делиться проблемами.

- У нас с детьми сложились хорошие, дружеские отношения. Я классный руководитель 8 класса. Каждую перемену ребята прибегают, мы общаемся. Ходим на спортивные секции вместе. Бывает, возникают конфликтные ситуации между подростками, я стараюсь разговаривать и помогать, - поделился Денис Судаков.

Уроки истории и обществознания в сельской школе очень любят. Ребятам нравится, как молодой учитель общается и находит с ними общий язык.

- На уроках я много разговариваю с детьми. У нас диалог. Также использую видео, картины для наглядности. Мы проводим интеллектуальные игры. Это привлекает внимание, заинтересовывает. Я не могу сказать, что я строгий учитель. Разногласия мы решаем разговорами по душам, - признался педагог.

«МОЙ СЕКРЕТ В ДИАЛОГЕ С ДЕТЬМИ»

Денис Судаков в 2019 году уже участвовал в конкурсе «Учитель года», но тогда не удалось добиться успеха.

- Я не собирался участвовать в конкурсах, но в этом году от руководства поступило предложение, и я решил попробовать свои силы вновь, получить новый опыт, - поделился учитель. – На первом этапе я проводил открытый урок в других школах. Мне помогали советами более опытные коллеги. Диалог – вот мой ключ к детям. Также я проводил открытый урок на тему умения говорить правду. В следующем этапе был мастер-класс, на котором я показывал, как на уроках работаю с картинами, как правильно найти смысл и увидеть важное. Затем был этап вопросов.

Педагог блестяще прошел все испытания и не ожидал, что его так высоко оценят.

- Я думал, что займу второе или третье место. Но когда стал победителем, был очень удивлен и счастлив одновременно. Ученики и коллеги поздравили меня, было очень приятно!

Денис и дальше будет передавать свои знания подрастающему поколению. История – очень важный предмет, который дети изучают с огромным удовольствием. Особенно это важно на фоне происходящих событий.

- Мы ведем с детьми разговоры о патриотизме, о важности многих исторических событий, - поделился педагог.

После уроков молодой учитель много времени проводит с семьей. Его супруга – тоже педагог, они воспитывают двух сыновей, старший из которых собирается в первый класс.

- Люблю покататься на велосипеде, отдохнуть на природе, спортом позаниматься, - признался Денис Судаков. – Буду готовиться к заключительному этапу всероссийского конкурса «Учитель года», который состоится в сентябре.