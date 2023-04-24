День Победы в Волгограде 7, 8 и 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

Салюты прогремят во всех районах Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе праздничных мероприятий в Волгограде 7, 8 и 9 мая 2023 года более сотни интересных событий. В городе-герое на День Победы пройдут военный парад, соревнования по парашютному спорту и авиагонки, световое шоу и аудиовизуальные инсталляции на Мамаевом кургане и на бронекатере БК-31 на Центральной набережной, на вокзал приедет ретро-поезд «Воинский эшелон», также в программе концерты и салюты в каждом районе, патриотические акции. Путеводитель сайта volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить на майские праздники 2023 в Волгограде и что стоит посмотреть.

Парад Победы и Бессмертный полк в Волгограде 9 мая 2023

По традиции в Волгограде – Сталинграде состоится парад в День Победы 9 мая 2023 года. Начнется он в привычном месте на площади Павших Борцов в 10.00. А вот традиционное шествие Бессмертного полка в этом году решили не проводить, акция пройдет в другом формате. Портреты ветеранов разместят на автомобилях и гортранспорте, на зданиях и в соцсетях (подробности).

Световое и лазерное шоу Свет Великой Победы в Волгограде 7, 8 и 9 мая 2023 на Мамаевом кургане и Центральной набережной

Световое и лазерное патриотическое шоу «Свет Великой Победы» в Волгограде 7, 8 и 9 мая 2023 покажут на Мамаевом кургане несколько раз. Расписание показов: 7 и 8 мая 2023 в 21.00, 22.00 и 23.00, 9 мая 2023 – в 21.00, 21.45 и в 23.00. В День Победы здесь также прогремит салют. Также световую инсталляцию впервые в 2023 году покажут на саркофаге бронекатера БК-31» на Центральной набережной. Начнется здесь патриотическое световое шоу 7 и 8 мая 2023 года в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и в 22.30, в День Победы 9 мая 2023 будет три повтора – в 20.30, 21.00 и в 21.45. После на набережной начнется салют и фейерверк.

Соревнования парашютистов и авиагонки 7, 8 и 9 мая 2023 в Волгограде

В небе над Волгоградом 7, 8 и 9 мая 2023 года пройдут соревнования парашютистов и авиагонки. 7 и 8 мая состоятся всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Победы», в День Победы пилоты Русских авиационных гонок на реактивных самолетах Л-29 9 мая 2023 года покажут высший пилотаж над Волгой.

Ретро-поезд «Воинский эшелон» 8 и 9 мая 2023 в Волгограде

8 мая 2023 года в 10.00 на вокзал Волгоград-1 прибудет ретро-поезд Воинский эшелон, с «Катюшами, танками и пушками времен Великой Отечественной на платформах. Сделает остановки необычный состав и разных районах области. Расписание и маршрут смотрите здесь.

Концерты 8 мая 2023 в Волгограде

8 мая 2023 года в 17.00 в амфитеатре на Центральной набережной Волгограда пройдет гала-концерт с участием ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка» от программы «Играй, гармонь победная!». После, в 19.30 здесь начнется концерт «Горячий снег», посвященный песням Александры Пахмутовой. В ЦПКиО Волгограда 8 мая 2023 года в 18.00 покажут концерт ансамбля рязанского училища ВДВ «Крылатая пехота».

Программа праздника на День Победы 9 мая 2023 на набережной Волгограда

В День Победы 9 мая 2023 года в Волгограде в 11.00 на верхней террасе Центральной набережной у фонтана Искусство пройдет фестиваль «Дети Мира Великой Победе». В 17.00 начнется праздничный концерт в ЦКЗ. А финалом праздника станет концерт на нижней террасе набережной, который завершат салют и фейерверк. Тематические площадки с музыкой военных лет также организуют во всех районах Волгограда.

Салют и фейерверк 9 мая 2023 в Волгограде в День Победы

Артиллерийский салют и фейерверки в День Победы 9 мая 2023 в Волгограде прогремят на Мамаевом кургане, на Центральной набережной и во всех районах. Начнется салют в 22.00. и артиллерийским салютом, а также фейерверками во всех районах Волгограда.