Стали известны средние зарплаты руководителей бюджетных учреждений Волгограда за 2022 год

Рассказываем, кто из бюджетников получают отнюдь не бюджетные суммы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэрия Волгограда выложила в общий доступ данные о среднемесячных заработных платах руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Волгограда за 2022 год. Сайт volgograd.kp.ru заглянул в ведомости и рассказывает, сколько получают бюджетники.

Самые высокие средние зарплаты среди руководителей муниципальных бюджетных учреждений в МУП «Информационное агентство Волгограда». Его руководитель Евгений Князев в среднем получал в прошлом году 182 933 рубля в месяц, у заместителя заработная плата оказалась скромной – всего 64 737 рублей, зато у главного бухгалтера и второго зама - 78 тысяч и 72,5 тысячи рублей соответственно.

Следом идет самое малочисленное руководство архитектурного бюро Волгограда «ВЯЗ». Директор в среднем получал 111,4 тысячи рублей, его заместитель - 57,5 тысячи.

Не отстает от коллег и «Городской информационный центр». Его директор Александр Воробьев зарабатывал в 2022 году по 106,6 тысячи рублей в месяц, заместитель - 66,8 тысячи, главбух – 54,5 тысячи рублей.

Муниципальное «Автохозяйство Волгограда» также раскрыло данные о среднемесячных зарплатах руководителей за прошлый год. Так, директор Михаил Поляков получал 88,7 тысячи рублей, заместители – 73,7 и 72,6 тысячи, главный бухгалтер - 79,4 тысячи рублей.

Самым многочисленным руководством может похвастать муниципальное казенное учреждение «Материально-хозяйственная служба» – здесь у директора сразу три заместителя. Руководитель Дмитрий Севостьянов получал в 2022 году почти 83 тысячи рублей, замы - от 60 до 70 тысяч в месяц. Средняя зарплата главбуха оказалась выше 74 тысяч рублей.

Самые скромные суммы оказались у руководителей «Волгоградского городского архива». Директор Андрей Денисов в среднем получал 77,7 тысячи рублей в минувшем году, замдиректора и по совместительству главный хранитель фондов Ольга Полухина – чуть более 62 тысяч, зарплата у главбуха чуть не дотянула до 30 тысяч в месяц.

В целом большинству волгоградцев остается порадоваться за бюджетников-начальников и пожелать себе такую же среднюю зарплату.

К сожалению, в этом году жители Волгоградской области не узнают, какие зарплаты у их избранников. Депутаты засекретили свои доходы.