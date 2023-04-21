Шутка превратилась в модный тренд: админы телеграм-каналов скупают билборды в столице российской провинции Урюпинске

Такие яркие баннеры заполонили весь Урюпинск. ФОТО: Little Big Agency

Столицу российской провинции Урюпинск заполонили огромные красочные щиты, на которых красуется реклама столичных компании и телеграм-каналов предпринимателей. При этом их количество растет стремительно, как грибы после дождя. Жители Волгоградской области недоумевают – откуда они здесь появились и, главное, зачем? Ответы на эти вопросы попытался найти корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

Все началось с шутки, которая переросла в модный тренд. Родоначальником флэшмоба оказался основатель агентства Little Big Agency Максим Юрин. Он заключил спор, что наберет 7777 подписчиков в своем телеграм-канале. Привлечь их решил весьма нестандартно. Максим со своей командой придумал покупать рекламу на щитах и размещать там ссылку на TG-канал. Начать эксперимент креативщики решили с маленького городка, который давно получил гордое звание «столицы российской провинции» да и в целом уже давно стал именем нарицательным. Фраза «Брошу все, уеду в Урюпинск» стала его лозунгом, хотя не все знают, что такой город действительно существует.

Максим Юрин задал моду на рекламу в Урюпинске. ФОТО: Little Big Agency

- Аренда щита на месяц в Урюпинске стоит всего 12 тысяч рублей. И еще около 20 тысяч рублей у нас ушло на печать и монтаж, мы сразу поняли, что мы на правильном пути, – объясняет Максим.

Так, 28 марта в Урюпинске по адресу улица Красноармейская, 84 появился билборд с рекламой телеграм-канала.

На щитах можно найти рекламу телеграм-канала на любой вкус. ФОТО: Little Big Agency

- Коллегам по рекламному рынку идея понравилась, и они решили подключиться. Вот так у нас и получился своеобразный флешмоб, - говорит предприниматель.

Здесь можно найти рекламу даже крупных агентств. ФОТО: Little Big Agency

Сумасбродная и смелая идея принесла свои плоды. Максим признается, что с появлением рекламного щита в Урюпинске у него прибавилось подписчиков. Креативщики считают – шалость удалась, ведь эта акция и задумывалась как шутка или эксперимент, тем не менее, дала неплохой пиар-эффект, а также пользу самому Урюпинску.

- Мы считаем, что акция вносит вклад в продвижение города Урюпинска, помогает местному малому бизнесу, например, полиграфистам и фотографам. Мы призываем всех желающих присоединяться к флешмобу и размещать рекламу своих проектов и компаний в «столице российской глубинки», - заявляют представители рекламной компании.

Есть и большие оригиналы в плане рекламы. ФОТО: Little Big Agency

Стоит отметить, что Урюпинск в последнее время упоминается все чаще и чаще. Сюда неоднократно приезжают снимать сюжеты телевизионщики и блогеры. Пару месяцев назад беременная блогер-миллионник Марина Литвинова оскорбила жителей Волгоградской области, в презрительном ключе сообщив, что «она рожает в Аргентине, а ее подписчицы с дежурной бригадой в Урюпинске», а после шквала критики долго извинялась и обещала «наказать всех виновных».