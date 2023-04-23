В Волгограде «Золотые хиты» исполнят легендарные группы 90-х и 2000-х

«Братья Грим» споют лучшие хиты. Фото: Московский продюсерский центр «Арена»

«Братья Грим», чье творчество одинаково хорошо заходит и на рок-фестивалях, и на дискотеках со своими товарищами из сборного проекта «Золотые Хиты 90-х и 2000-х», солистами групп «Премьер Министр», «Турбомода», «Краски» споют свои самые известные хиты. На музыкальной машине времени вас отправят в раннюю юность на целых три часа и это будет сразу несколько сольных концертов по цене одного билета. В общем «Хлопай ресницами и взлетай».

28 апреля 2023 в 19.30 – Волжский, ДК ВГС.

29 апреля 2023 в 20.00 – Волгоград, KULTURA Concert Hall

Билеты: от 1000 руб. Купить билеты онлайн (12+).