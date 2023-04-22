Просто фантастика: в Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра»

Алексей Шилов сам проведет посетителей по выставке «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 в Волгограде в конце апреля 2023 открылась очень необычная выставка художника Алексея Шилова под названием «В рамках кадра». В экспозиции представлены работы автора за 30 лет - живопись и графика, коллаж и стимпанк, на это непременно стоит посмотреть. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с выставки, чтобы определиться, куда сходить в выходные в Волгограде.

Концепцию выставки Алексей Шилов выстроил как фильм с весьма загадочным и фантастическим сюжетом. Меняя маршрут, волгоградцы смогут самостоятельно выбрать его сценарий. На стенах и стеллажах более ста работ. Это картины и арт-объекты, офорты и монотипии, живопись и коллажи, загадочные фигуры из проволоки, работы, написанные на рентгеновских снимках и даже выгравированные на мебели.

Расскажет о своих работах и истории их создания сам художник на авторских экскурсиях. Попасть на них можно 29 апреля, 7 и 13 мая в 13.00. Посмотреть выставку Алексея Шилова в музее Машкова можно до 21 мая 2023 года, в том числе по «Пушкинской карте».

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась выставка Алексея Шилова «В рамках кадра». Фото: Геннадий БИСЕНОВ