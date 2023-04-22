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Происшествия22 апреля 2023 11:05

Под Волгоградом 22 апреля сгорел дом настоятеля православного поселения «Отрада»

Семья священника чудом успела выбраться из дома
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дом и гараж выгорели полностью.

Дом и гараж выгорели полностью.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В поселке Кировском под Волгоградом сегодня утром, 22 апреля 2023 года, полностью сгорел дом настоятеля православного поселения «Отрада». Семья священника чудом успела выбраться из горящего здания. Ожоги получил ребенок. ЧП в Светлоярском районе произошло в 8.30 утра. Огонь полностью охватил дом и гараж, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МЧС по Волгоградской области.

- Пожарные расчеты ПСЧ-5 ликвидировали горение в 10.30. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали в ведомстве.

Огонь удалось потушить за два часа.

Огонь удалось потушить за два часа.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В самом православном поселении рассказали, что дом настоятеля общины протоирея Сергия Попова выгорел полностью. Но вынести ничего из вещей семья священника не успела. Самого настоятеля в момент ЧП дома не было. В огне оказались его жена и дети. Сейчас для потерявших все погорельцев собирают помощь.

ЧППроисшествия: ЧП