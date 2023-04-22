ВАЗ превратился в груду железа: в лобовом ДТП с грузовиком под Волгоградом погиб 55-летний водитель

ВАЗ превратился в груду металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ВАЗ-21102 вылетел на встречку и лоб в лоб врезался в грузовик Fuso, превратившись в груду железа. Страшная авария случилась вечером 21 апреля на 902 километре московской трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области. 55-летний водитель погиб на месте, 44-летний пассажир отечественной легковушки в больнице, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

Легковушка влетела под грузовик. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Легковушка влетела под грузовик. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался, его 44-летний пассажир доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, ВАЗ мчался в сторону Москвы, грузовик ехал в сторону Волгограда. 55-летний водитель легковушки оказался на встречке и залетел под грузовик. От ВАЗа практически ничего не осталось – снесло половину кузова со стороны водителя. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте ДТП. За жизнь пассажира сейчас борются врачи.