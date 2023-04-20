В Волгограде 21 апреля массово отключат электричество в пяти районах

Время отключения будет разным. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу, 21 апреля 2023 года в Волгограде из-за работ на электросетях запланированы массовые отключения электричества. Среди коммунальных страдальцев окажутся жители сразу пяти районов областной столицы – в списке адресов Краснооктябрьский, Ворошиловский, Советский, Кировский и Красноармейский. В основном дома частного сетора, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

В Краснооктябрьском районе локальный блэкаут объявят в пятницу с 9.00 до 16.00 по адресам частного сектора: пл. Белинского, 1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4-14, 15, 15б, 15а, ул. Базарова, 5, 7, 9, 12, 20, ул. Базовая, 27, ул. 2-я Горная, 5-13, ул. 2-я Малая, 1-11, 4-12, ул. Касимовская, 1-21, 2-28, ул. Кубинская, 1-35, 2-24, 28-40, 40а, 42-68, 68а, 70-74, 76а, 76, 78а, 80-90, 37а-75, ул. Лермонтова, 5-19, 23-29, пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. 2-я Лермонтова, 2-20, 2а, 1а, 1б, ул. Малая, 2-12, 3-15, пер. Малый, 2а, 2, 4, 3, 5, ул. Мамаевская, 23-41, 26-42, ул. Мичурина, 35-61, 63, 63а-75, 68а-76, 64, 66, 66а, ул. Обороны Ленинграда, 2, ул. Обороны Севастополя, 45-79, 71а, 44-76, 52а, ул. Обороны Одессы, 1-3, 4, 6, 9, 11а, 12, 17, ул. Промышленная, 1-11, 1а, 3а, 16, ул. Просторная, 3-15, 4-18, 18/1, 18/3, 17а-23, 20-28, 18/4, ул. Снайперская, 1-37, 2-30, ул. Стрелковая, 1-31, 31а, 2-40, 40а, 42, ул. Техническая, 1а, 1-21, 2-16, 23а, 23, 25, 20а, 20-36, 27-39, 39а, 41-47, 47а, 49, 51, 36, 38-70, 70а, ул. Чайковского, 37-65, 46-66, ул. Черноярская, 33-89, 43а, 47/1, 47/2, 55а, 67а, 69а, 73а, 42-100, 58а, 72а, 72б, 78а, 80а, ул. Ушинского, 1-13.

В Ворошиловском с 9 до 17 часов 21 апреля без света сидеть придется жильцам домов: ул. Баррикадная, 11, 13, 15. С 9.00 до 14.00 обесточат: ул. Звездина, 1-13, 3а, 2-14, 12а, ул. Елисеева, 62а, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а, ул. Детская, 1/3-1/10, 1-11, 1а, ул. Двуреченская, 3-11, 2-20, 16б, ул. Долгорукого, 1-27, 5а, 19а, 6-16, ул. Иванова, 1, ул. Кавказская, 37-41, 34-38, ул. Ленкоранская, 94, 125-133, 97-115, 82-90, 90/1, 90/2, ул. Макарчука, 1-21, 2-20, 2а, 18а, 20а, ул. Миргородская, 25/1-25/3, 27, 28а. Плюс с 9.00 до 14.00 без света останутся: ул. Чембарская, 59-69, 61а, 57д, 18а, 18-26, пер. Чембарский, 52, ул. Череповецкая, 50, 52, 52а, 60, ул. Новоузенская, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а, 58-82, 72а, 84а, 82а, 38/12, 86-96, ул. Панина, 20-34, 44, 7-21, 15а, 20/1-20/8, 20/2а, 22д, 22г, 26а, пер. Ченстоховский, 1-7, 2-8, ул. Чарджуйская, 1-15, 15а, 8-26, 10а, 20а, 22а, 2-6, ул. Черновицкая, 22, ул. Яблочная, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 38/12, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 27, 29, 29а, 28/4а, 40-64, 50а, 54а, 62а, 64а, 33-47, 39а, 41а, пер. Рыбинский, 1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а, пер. Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а, пер. Ченстоховский, 2а.

В Советском районе с 9 до 17 часов без удобств и света оставят: ул. Аджарская, 30, ул. Киргизская, 185, 183, 181а, 179, 177, 173, 171, ул. Толстого, 166, 164, 158, 156, 154, 154а, 152, 150, 144, 144а, 144б, 142, 140, 138а, 138. И полдня с 9.00 до 13.00 обесточат: ул. Полухина, 2/2, 2/1, пр. Университетский, 90, 92.

21 апреля 2023 с 10 до 12 часов обесточат дома на нескольких улицах в Кировском районе Волгограда: ул. Астраханская, 3/1-5, 2-8, ул. Белинского, 1-23, 4а-26, ул. Зоологическая, 13/1-15, 26-28, ул. Кирова, 10-14, ул. Короленко, 30-38, ул. Красноуфимская, 33-47, ул. Омская, 18-28, ул. Шекспира, 5-35, 4-32, пер. Ключевой, 8, 9, 8а, 17-19.

Всего на час – с 10.00 до 11.00 – отключат электричество в большом жилом массиве в Красноармейском: ул. Бессарабская, 1-17, 2-12, 12а, 12б, 25-29, 26-30, ул. Колесная, 1-39, 1а, 2-46, ул. Красных Зорь, 89-117, 92-124, ул. Лазоревая, 103-141, ул. Луговая, 49-93, 68-116а, ул. Минская, 91-111, 118-126, ул. Панчишкиной, 92-96, ул. Симферопольская, 101-123, 104-126, ул. Цветочная, 1-29, 33-45, 2-48. С 10 до 15 часов среди коммунальных страдальцев окажутся жители улиц: Георгиевская, Лядова, Нижняя, Островная, Ольгинская целиком. И на весь день – с 9.00 до 17.00 – без света останутся: СНТ Шлюзовик, 2-16, 3-7, ул. Костюшко, 90-112, ул. Ленинаканская, 93-109, 70-82, ул. Магистральная, 24-26, ул. Плеханова, 75-97, 178/33.