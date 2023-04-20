Tele2 выступит партнером спортивных соревнований IRONSTAR

Фото: Tele2

Tele2 впервые на главной сцене и в своей бренд-зоне проведет прямую трансляцию семи мероприятий, организованных в рамках фестиваля по всей стране. На площадках IRONSTAR оператор создаст специальные интерактивные зоны, где можно будет отдохнуть и зарядить телефон.

Tele2 следует своей стратегии lifestyle enabler и разделяет интересы и увлечения клиентов. В 2023 году оператор впервые выступит партнером спортивного фестиваля IRONSTAR, который соберет любителей триатлона.

Всего в этом году в рамках фестиваля запланировано девять мероприятий в разных городах России, каждое из соревнований будет состоять из трех этапов – плавательного, бегового и велосипедного. IRONSTAR стартует в Москве 21 апреля на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Поддерживая стиль жизни своих абонентов, которые занимаются активными видами спорта, Tele2 подготовила специальное предложение в рамках IRONSTAR. Традиционно по окончанию соревнований триатлеты покупают фото с дистанций. Но Tele2 меняет правила и предлагает своим клиентам бесплатно скачать фото, применив специальный промокод.

С мая по октябрь мероприятия фестиваля пройдут в Анапе, Геленджике, Самаре, Завидове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Москве. В своих бренд-зонах и на главных экранах на IRONSTAR Tele2 запустит прямые трансляции соревнований. Для максимального комфорта спортсменов и болельщиков оператор установит камеры с обзором 360 градусов, это позволит не вставать на определенные точки дистанции, чтобы увидеть нужного участника. Следить за результатами «своего» спортсмена в режиме реального времени можно прямо на смартфоне, подключившись в определенный момент к нужной камере.

Tele2 организует специальные зоны, которые будут разделены на территорию отдыха с пуфиками и фотозону. Оператор предусмотрел все, чтобы посетители могли отдохнуть и набраться сил перед соревнованиями. В зоне Tele2 все болельщики смогут сделать фото со словами поддержки, а спортсмены – со своими результатами.

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