22 апреля во всех районах Волгограда пройдет Всероссийский субботник

Принять участие в уборке может каждый желающий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всероссийский субботник в Волгограде пройдет 22 апреля, в ходе которого приведут в порядок обновленные общественные пространства, а также территории, которые попали в голосование по благоустройству. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации города-героя.

В каждом районе уборка пройдет на определенных общественных территориях в свое время. В Краснооктябрьском районе около 10.00 начнется высадка 100 растений в парке поселка Металлургов и уборка мусора на улице Титова, в Дзержинском - в парке героев-летчиков в 9.30, в Тракторозаводском - в 8.30 на улице Дзержинского от ДК «Ударник» до улицы Мещерякова.

В центре благоустраивать будут территорию сквера имени 8 марта и городского сада в 15.00, в Кировском районе субботник пройдет в сквере на улице имени Кирова в микрорайоне 503, в Ворошиловском уберут мусор около контейнерных площадок на улице Академика Палладина, 48. Присоединиться к Всероссийской уборке может каждый желающий.