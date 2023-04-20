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Общество20 апреля 2023 10:55

22 апреля во всех районах Волгограда пройдет Всероссийский субботник

Уборка будет проходить как на благоустроенных территориях, так и тех, которые ждут обновления
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Принять участие в уборке может каждый желающий

Принять участие в уборке может каждый желающий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всероссийский субботник в Волгограде пройдет 22 апреля, в ходе которого приведут в порядок обновленные общественные пространства, а также территории, которые попали в голосование по благоустройству. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации города-героя.

В каждом районе уборка пройдет на определенных общественных территориях в свое время. В Краснооктябрьском районе около 10.00 начнется высадка 100 растений в парке поселка Металлургов и уборка мусора на улице Титова, в Дзержинском - в парке героев-летчиков в 9.30, в Тракторозаводском - в 8.30 на улице Дзержинского от ДК «Ударник» до улицы Мещерякова.

В центре благоустраивать будут территорию сквера имени 8 марта и городского сада в 15.00, в Кировском районе субботник пройдет в сквере на улице имени Кирова в микрорайоне 503, в Ворошиловском уберут мусор около контейнерных площадок на улице Академика Палладина, 48. Присоединиться к Всероссийской уборке может каждый желающий.

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