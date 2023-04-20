Цифровое село: «Ростелеком» в Волгоградской области расширил оптическую инфраструктуру

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Специалисты компании построили оптическую инфраструктуру по технологии GPON протяженностью более 19 км и подвели отдельные линии связи к частным домохозяйствам поселков Чернышковский и Пятиморск Калачевского района, а также села Маляевка Ленинского района. В Волгоградском регионе оптикой «Ростелекома» всего охвачено более 500 тысяч домохозяйств, протяженность сетевой инфраструктуры составляет более 14 тыс. км.

Технология GPON обладает значительными техническими и экономическими преимуществами. Оптический кабель обеспечивает качественную и стабильную связь. Скорость доступа в интернет достигается 1 Гбит/с и имеет дополнительный запас пропускной способности.

«Обеспечение интернет-связью всех жителей региона вне зависимости от удаленности от областного центра — одна из приоритетных задач социальной направленности развития Волгоградской области. Благодаря качественному интернету сельским жителям становятся доступны информационные ресурсы, цифровые государственные и коммерческие услуги, расширяются возможности общения», — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.

Жители сельской местности благодаря построенной инфраструктуре могут подключать базовый сервис «Ростелекома» «Интернет в частный дом». Технология позволяет абонентом одновременно, без потери качества сигнала, пользоваться видеонаблюдением, виртуальной телефонией и интернетом. Им доступны современные цифровые сервисы национального провайдера — «Умный дом», образовательный портал «Лицей», уникальная мультимедийная платформа Wink и другие.

Образовательный портал «Лицей» содержит электронную библиотеку знаний по всем школьным предметам для 1-11 классов. Материалы разработаны ведущими преподавателями лучших школ России. Пользователи могут пройти дополнительные курсы от экспертов ОГЭ и ЕГЭ, повторить уже изученные темы, более тщательно разобрать сложные. Контент подается в виде конспектов, видеоуроков, тренажеров для самопроверки, развития памяти, логики.

«Мы активно расширяем охват оптической инфраструктурой домовладений в населенных пунктах Волгоградской области. Это социально значимый аспект нашей работы. Технология GPON, которую наши специалисты применяют для подключения доступа к интернету, позволяет жителям частного сектора пользоваться широким спектром телеком-услуг и цифровых сервисов. Теперь они могут дистанционно работать и учиться, записываться к узким специалистам-медикам, пользоваться банковскими услугами», — подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

Реклама. ПАО «Ростелеком».

LjN8JvHHu