Игорь Артамонов посетил Липецкую трубную компанию

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил предприятие ЛТК «Свободный Сокол». Руководитель региона побывал в обновлённых цехах компании и встретился с сотрудниками завода.

В условиях санкций предприятие демонстрирует рост экономических показателей. Объём производства в 2022 году по сравнению с 2021-м увеличился на 37%, объём реализации – на 43%, выручка – на 70%. На 47% больше компания сделала налоговых отчислений. Размер средней заработной платы сотрудников в 2022 году вырос на 21% и продолжает повышаться, в этом году рост уже на 16%. Как отметили в компании, таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе коллектива и модернизации производства.

«Свободный Сокол» – крупнейший в стране поставщик труб из высокопрочного чугуна. Продукцию используют в сфере ЖКХ. Предприятие продолжает модернизацию, приступило к выполнению госзаказа.

«В не самых простых экономических условия компания смогла выбрать верную стратегию, принять правильные меры и продолжить своё развитие, гарантируя сотрудникам рабочие места и достойную заработную плату. Мы регулярно встречаемся с руководителем предприятия, обсуждаем текущую ситуацию и дальнейшие планы. В «Свободном Соколе» и его успешном развитии мы уверены», – отметил Игорь Артамонов.

На встрече с работниками завода губернатор рассказал о планах по развитию региона, в том числе о строительстве новых социальных и промышленных объектов. В завершение руководитель области наградил лучших работников завода «Свободный Сокол».