Игорь Артамонов: Мы готовы к открытию регионального филиала фонда «Защитники Отечества»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Председатель государственного фонда по поддержке участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева приехала в Липецкую область с рабочей поездкой. Губернатор Игорь Артамонов обсудил с Анной Цивилевой вопросы старта работы филиала фонда в Липецкой области, а также деятельность учреждений, оказывающих поддержку ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

Подопечные фонда смогут обратиться за поддержкой по любому вопросу. За одно посещение можно решить все вопросы, связанные с реабилитацией, здравоохранением, образованием. Получить консультацию юристов и карьерных консультантов. Здесь также будет работать служба медико-социальной экспертизы, школа ухода, служба проката средств реабилитации. Сотрудники фонда помогут оформить обеспечение лекарствами и санаторно-курортное лечение.

«Мы готовы к открытию регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Подготовили здание, отобрали 35 сотрудников из числа социальных кураторов, которые уже работают с родственниками участников СВО и показали свою эффективность. Липецкие психологи проходят переподготовку для работы с военной травмой. Наша задача — открыть филиал фонда в Липецкой области как можно скорее, чтобы всесторонне помогать нашим ветеранам», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В Липецкой области проведена большая работа по подготовке к открытию филиала. Это позволит в сжатые сроки приступить к непосредственной реализации задач фонда в регионе на самом высоком уровне и обеспечить поддержку для каждого ветерана и каждой семьи погибшего бойца. Региону в этом поможет и собственный опыт работы с участниками СВО, который охватывает самые разные сферы», — сказала Анна Цивилева.

Анна Цивилева познакомится с работой солильных кураторов и карьерных консультантов, посетит Центр социальной защиты, Мои документы, осмотрит здание, где разместится филиал фонда, проведёт рабочее совещание в управлении социальной политики Липецкой области.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.