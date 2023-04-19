Олег Капустин: С приходом «Концессий» в ЖКХ Волгограда применяют современные технологии и новейшие материалы

Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

В Волгограде мало кто так разбирается в тонкостях коммунального хозяйства, как Олег Капустин - заслуженный работник ЖКХ России, проработавший в этой отрасли более 40 лет, общественник, сопредседатель Всероссийского движения «Хартия солидарности в сфере ЖКХ». По его мнению, «Концессии» пришли в город всерьез и действительно изменили качество оказания коммунальных услуг. В коммуналке стали использовать современные технологии и новейшие материалы.

- С приходом «Концессий» начали серьезно заниматься автоматизацией центральных тепловых пунктов. Автоматика самостоятельно регулирует температуру и давление теплоносителя, поддерживая стабильные показатели. Кроме того, автоматизация ЦТП дает возможность дистанционно контролировать работу оборудования в режиме реального времени, - отмечает Олег Капустин.

Сейчас в Волгограде работают над проектом строительства мощной котельной, которая сможет обеспечить теплом сразу нескольких районов. Летом специалисты смогут «переводить» на нее дома, которые обслуживают другие котельные, пока в тех идет техобслуживание. И если сети не потребуют ремонта, то волгоградцы будут с горячей водой круглый год. Сейчас сезонные отключения для многих горожан неприятность, с которой сложно мириться в XXI веке. Еще одна проблема – разрытия во дворах и на улицах на время ремонтов.

- Сейчас часто используется метод контрольного вскрытия, который позволяет максимально сохранить имеющееся благоустройство дворовой территории, - подчеркивает заслуженный работник ЖКХ. - В замене сетей трубопроводов горячего водоснабжениястали использовать только полиэтиленовые трубы. Они не коррозируются, не зарастают отложениями (соли, инородные тела), их срок службы выше, чем у остальных.

Плюс к этому, обновляя теплосети, «Концессии» применяют новейшие материалы - предизолированные трубопроводы.

Еще один плюс – открытость. Волгоградцы все чаще обращаются с вопросами напрямую к коммунальщикам, единый колл-центр работает 24 часа в сутки, открытый диалог идет и в соцсетях. На сайте «Концессии водо- и теплоснабжения» всегда есть актуальная информация по программам модернизации инфраструктуры, а также графики отключений воды.