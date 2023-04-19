Игорь Артамонов: Больше проектов для молодёжи сможем реализовать в Липецкой области

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Он провёл встречу с председателем «Российского союза Молодёжи» Павлом Красноруцким. Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества. Затем состоялось подписание соглашения о взаимодействии между правительством Липецкой области и РСМ.

Губернатор подчеркнул, что данное соглашение открывает новые возможности как для региона, так и для активной молодёжи. «Совместно с РСМ планируем проводить в регионе события окружного и всероссийского масштаба. Для этого сейчас создаются хорошие условия. Например, возрождается лагерь «Прометей», он может стать точкой притяжения для самых разных молодёжных инициатив», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Также в рамках подписанного соглашения молодые липчане смогут пройти обучение по созданию проектов для участия в федеральных грантовых конкурсах. Отельное внимание планируют уделить работе с молодёжью в муниципалитетах.

«Мы хотим, чтобы в каждом районе Липецкой области появились проектные команды, которые в дальнейшем переросли бы в местные организации РСМ. Они будут аккумулировать вокруг себя интересные идеи и активную молодёжь», – сообщил председатель «Российского союза Молодёжи» Павлом Красноруцким.

Отделение РСМ в Липецкой области создано в 1991 году и объединяет более двух тысяч молодых людей. У регионального отделения открыты местные организации в Добровском, Данковском, Хлевенском и Лебедянском районах. Каждый год региональная организация РСМ проводит областные этапы федеральных программ и проектов: Студенческая весна, Мисс и Мистер Студенчество Липецка, Юниор-Лига КВН, Корпус общественных наблюдателей, региональный этап российской национальной премии «Студент года», Пространство развития.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с председателем «Российского Союза Молодёжи» Павлом Красноруцким встретились с финалистами областного этапа фестиваля «Студенческая весна». Творческие коллективы вузов, колледжей и техникумов представили свои номера в ДК «Сокол». Лучшие участники фестиваля представят нашу область на всероссийских этапах Студвесны.

Игорь Артамонов сообщил, что правительство Липецкой области поддержит студенческую команду региона финансово. «Из резервного фонда выделили средства на организацию поездки сборной Липецкой области в Пермь и Ханты-Мансийск на федеральные этапы Студвесны. Ребята очень творческие и талантливые. Каждый год они достойно представляют родной регион, уверен, что и в этот раз не подведут. Желаю им удачи», – прокомментировал губернатор.

Стоит отметить, что в региональном этапе фестивале приняли участие более трёх тысяч студентов из высших и средних специальных образовательных учреждений. «Российская студенческая весна» – единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется на территории Липецкой области с 1993 года. Ежегодно в федеральном этапе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций из всех субъектов страны.