Названы лучшие врачи Волгоградской области: полный список

Названы лучшие из лучших, которые отправятся защищать регион на федеральном уровне в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде выбрали медиков, которые представят наш регион на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший врач-2023» в Москве. На всероссийском уровне Волгоградскую область представят 26 профессионалов различных сфер медицины, об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе облздрава и сообщили имена победителей.

Лучший анестезиолог-реаниматолог: Дмитрий Казанцев - завотделением реанимации и интенсивной терапии «Волгоградской областной клинической больницы №1»;

Лучший врач лабораторной диагностики: Наталья Тушева – врач областного клинического перинатального центра № 2";

Лучший врач-эксперт: Светлана Блохина – завотделением патологии беременности и детского возраста областного патологоанатомического бюро;

Лучший педиатр: Маргарита Петрова - врач детской больницы №1;

Лучший участковый педиатр: Инна Цыплакова – работает в Палласовской центральной районной больнице;

Лучший неонатолог: Валерия Попова – исполняющая обязанности завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей детской областной больницы;

Лучший врач по диагностическим исследованиям: Евгения Крехова – заводелением лучевой диагностики областного кардиологического центра;

Лучший хирург: Владислав Ребров - завхирургическим отделением Волгоградской областной больницы №1;

Лучший стоматолог: Оксана Данишевская – стоматолог-хирург областной стоматологической поликлиники;

Лучший невролог: Вячеслав Чернов – врач волгоградской городской больницы №16;

Лучший терапевт: Татьяна Маркова – врач волгоградской городской больницы № 16",

Лучший участковый терапевт: Светлана Кошелева – врач волгоградской городской больницы № 11;

Лучший психиатр: Елена Синолицая - психиатр-нарколог волгоградского областного наркологического диспансера;

Лучший врач скорой медицинской помощи: Наталья Коптева – врач выездной бригады станции скорой медицинской помощи;

Лучший онколог: Екатерина Петрова Екатерина – радиотерапевт областного онкологического диспансера;

Лучший кардиолог: Яков Тивон – руководитель регионального сосудистого центра для лечения острого коронарного синдрома волгоградской больницы скорой помощи № 25;

Лучший руководитель медицинской организации: Вячеслав Барканов – начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы;

Лучший офтальмолог: Сергей Веселов – врач волгоградской больницы № 4;

Лучший оториноларинголог: Олег Кантерман - специалист городской больницы скорой медицинской помощи № 15;

Лучший инфекционист: Елена Файбисович – завотделением кожно-венорологией областной больницы № 1;

Лучший врач медицинской реабилитации: Елена Когут – зав физиотерапевтическим отделением областной детской больницы;

Лучший травматолог-ортопед: Евгений Смаглюк – завотделением травмотологии областной детской больницы;

Лучший эндокринолог: Татьяна Бондаренко – зав эндокринологическим отделением детской областной больницы;

Лучший акушер-гинеколог: Марина Гвоздева – врач "Клинической больницы № 4";

Лучший фтизиатр: Рустам Курбангалиев – врач областного противотуберкулезного диспансера;

Лучший сельский врач: Людмила Хохлова – врач-терапевт Среднеахтубинской центральной районной больницы.

Все дипломы медики получат на церемонии, посвященной празднованию Дня медицинского работника.