Более 900 значимых проектов: «Концессии» рассказали о масштабных работах в сфере ЖКХ

Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» рассказали, что успели сделать в Волгограде за восемь лет работы, начиная с 2015 года. За это время в областном центре силами компаний обновили почти 300 километров водопровода и тепловых сетей, построили новые канализационные коллекторы и водоочистные комплексы. В Волгограде возвели 7 новых и модернизировали 12 котельных, а также главную городскую канализационную станцию (ГКНС).

Потери воды снизили на 20%

Благодаря модернизации более 201 километра сетей водоснабжения и водоотведения «Концессии водоснабжения» на 20% снизили потери ресурса - с 38% до 18%.

В городе полностью обновили 99 насосных станций, почти 400 насосов заменили на современные - с плавным пуском. На 113 объектах ввели единую расчетную гидравлическую модель с системой телеметрии, которая позволяет дистанционно менять параметры работы насосных станций и сокращает время обнаружения утечек. Кроме того, запустили новую информационную систему «Учет заявок».

Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

Модернизация ГКНС и водоочистных сооружений, строительство коллекторов

Модернизация ГКНС на улице Краснознаменской, которая перекачивает канализационные стоки шести районов Волгограда на станцию аэрации на острове Голодном, обеспечила стабильную работу оборудования с учетом подключения новых объектов.

Также среди масштабных проектов городской системы водоотведения – строительство «Разгуляевского» коллектора протяженностью почти 5 километров, который позволил развивать застройку в Дзержинском и Центральном районах.

Запуск третьей ветки канализационного коллектора в пойме реки Царица длиной 1,2 километра позволит санировать две старых изношенных трубы. Насколько этот проект важен для жителей Ворошиловского и Советского районов, волгоградцы уже успели оценить.

Не менее важны строительство и реконструкция коллекторов на улице Антрацитной в Советском, до очистных сооружений «Каустика» в Красноармейском и вдоль Проломного оврага в Дзержинском.

Обновление городских водоочистных сооружений, устаревшие технологии которых уже давно не соответствовали современным требованиям, заметно повысило качество первичной очистки стоков. С 2015 года модернизированы очистные комплексы ВОС на Красном, канализационные - в поселке Аэропорт в Дзержинском районе. Степень очистки сточных вод от крупных примесей на острове Голодном увеличили на 60%, эксплуатационные затраты уменьшили на 30%.

Контроль качества

Центр контроля качества «Концессий водоснабжения» отслеживает производство на всех этапах подготовки и транспортировки питьевой воды, а также транспортировки и очистки стоков. После модернизации в распоряжении специалистов имеется более 200 единиц высокоточного оборудования. Воду исследуют по 65 показателям.

Теплоснабжение

За время своего существования «Концессии теплоснабжения» заменили и построили более 80 километров сетей в пенополиуретановой изоляции с увеличенным сроком службы. Наружную теплоизоляцию обновили на 5,6 километра труб. Помимо минеральной ваты и «скорлупы» в 2022-м для этого впервые применили вспененный каучук. В Волгограде построили 7 новых котельных, еще 12 котельных и 39 тепловых пунктов обновили.