В Волгограде подорожал проезд в маршрутках

Проезд в маршрутке 3с подорожал до 30 рублей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вслед за подорожанием стоимости проезда в общественном транспорте в Волгограде с января 2023 года выросла цена на поездки в маршрутках. За билет на городских маршрутах теперь приходится отдавать на 2-5 рублей больше, на некоторых межмуниципальных и пригородных направлениях поездка стала дороже на 10 рублей или 25%. Волгоградцы сообщают о подорожании проезда в маршрутках №3с, №5а, №6а, №29с, №41А, №46С, №50, №174 и других. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru перевозчики, о повышении стоимости их попросили власти.

- Практически все маршрутки подняли стоимость проезда, потому что городская администрация нас об этом попросила, чтобы мы не отбирали пассажиров, не составляли конкуренцию общественному транспорту. Областные тоже потихоньку поднимают, - рассказал сайту volgograd.kp.ru Вадим Бондаренко, заместитель генерального директора ООО «Галант», которое обслуживает маршруты №3с, №5а, №6а и №29с.

Так, во многих маршрутках проезд подорожал так же, как и в трамвае, троллейбусе и автобусе – на 2 рубля. Маршрутки №41А и №46С теперь обходятся в 32 рубля за поездку. Маршрутка №3с стала стоить 30 рублей на всем протяжении. Раньше за проезд на тарифном участке от Спартановки до «Современника» волгоградцы платили 25 рублей.

Подорожала и поездка в маршрутке №174, которая связывает Среднюю Ахтубу, Краснослободск и Волгоград. Проезд по мосту через Волгу теперь вырос в цене с 40 до 50 рублей. Стоимость поездки по городу не изменилась, рассказывают волгоградцы.

Напомним, с 1 января 2023 года с 30 до 32 рублей подняли стоимость билета в городском общественном транспорте за наличные. При оплате проезда картой «Волна», поездка обходится на рубль дороже, чем раньше - в 24 рубля. С банковской картой - 30 рублей вместо 28. На 5% - с 40 до 42 рублей – вырос и единый городской тариф на электрички. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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