Как войти в рабочий режим после новогодних праздников: советы врача

Вспомните не только о нагрузках на работе, но и приятных перспективах помимо нее. Фото: Иван ВИСЛОВ

После долгих новогодних праздников многим бывает сложно вернуться в рабочий ритм и трудиться с обычными нагрузками. Как справиться с постпраздничной хандрой, настроиться на работу и что для этого сделать, советует главный внештатный специалист по медицинской профилактике комитета здравоохранения Волгоградской области Алексей Покатилов. Чтобы быть готовым к производственным подвигам, врач советует увеличить физическую активность, пересмотреть рацион, скорректировать режим сна и помнить о приятных перспективах.

- Спорт пополнит запас сил и поможет справиться с перегрузками на работе, - отмечает Алексей Покатилов. - Дело в том, что физическая активность оптимизирует уровень нейромедиаторов – серотонина, норадреналина и дофамина. Нейромедиаторы необходимы для продуктивной работы мозга, поддержания настроения и мотивации.

Эффективно работать не получится и без нормального питания. После поедания традиционных новогодних салатов, большинство из которых с майонезом, врач советует включить в рацион больше овощей и фруктов, сократить количество сахара и соли. А еще считать калории, если не хотите прибавить несколько лишних кило.

- В офисе сложно противостоять соблазну съесть лишний бутерброд или конфету, поэтому лучше заранее подготовить контейнер с вкусным и полезным обедом, - рекомендует Алексей Покатилов.

Если в новогодние праздники вы могли позволить себе засиживаться за полночь или вообще не спать, вставать на работу вовремя будет очень тяжело.

- Создайте для себя вечерние ритуалы и ложитесь в постель в одно и то же время, - советует доктор.

Например, проветрите помещение, задерните шторы. А еще откажитесь от телевизора и смартфона перед сном, так заснуть будет проще.

С утра непременно вспомните о перспективах помимо работы: запланируйте встречу с друзьями, поход в кино, театр, на каток – то, что вам интересно и непременно поднимет настроение.