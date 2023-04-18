«Хотел снять город»: в Волгограде дрон иностранного студента рухнул на крышу ж/д вокзала

Квадрокоптер упал на крышу вокзала в Волгограде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде квадрокоптер упал на крышу железнодорожного вокзала. Инцидент произошел накануне, 17 апреля, в Центральном районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградского линейного управления МВД РФ на транспорте, информация в полицию поступила около 15.30 часов.

Как выяснилось, дроном управлял 25-летний студент, который приехал в город-герой из Йемена для обучения в медицинском университете. По словам владельца беспилотника, он просто хотел снять достопримечательности города с высоты птичьего полета, однако аппарат вышел из-под контроля и приземлился на крышу вокзала. Студент также заверил, что использовал дрон исключительно в личных целях.

Как уточнили в пресс-службе регионального ЛУВДТ, по итогам проверки на нарушителя составили административный протокол по статье 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Студенту грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.