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Происшествия18 апреля 2023 12:55

«Хотел снять город»: в Волгограде дрон иностранного студента рухнул на крышу ж/д вокзала

Беспилотник упал на крышу ж/д вокзала в центре Волгограда 17 апреля
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Квадрокоптер упал на крышу вокзала в Волгограде.

Квадрокоптер упал на крышу вокзала в Волгограде.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде квадрокоптер упал на крышу железнодорожного вокзала. Инцидент произошел накануне, 17 апреля, в Центральном районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградского линейного управления МВД РФ на транспорте, информация в полицию поступила около 15.30 часов.

Как выяснилось, дроном управлял 25-летний студент, который приехал в город-герой из Йемена для обучения в медицинском университете. По словам владельца беспилотника, он просто хотел снять достопримечательности города с высоты птичьего полета, однако аппарат вышел из-под контроля и приземлился на крышу вокзала. Студент также заверил, что использовал дрон исключительно в личных целях.

Как уточнили в пресс-службе регионального ЛУВДТ, по итогам проверки на нарушителя составили административный протокол по статье 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Студенту грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

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