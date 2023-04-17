Бывшая гандболистка волгоградского клуба «Динамо» Виктория Дивак разбилась в Астрахани

Свой последний матч Виктория провела 16 апреля. Фото: ГК "Астраханочка".

Сегодня, 17 апреля, в Астрахани трагически оборвалась жизнь 29-летней спортсменки Виктории Дивак, которая ранее выступала за волгоградский гандбольный клуб «Динамо-Синара». Воспитанница волгоградской школы гандбола выступала за «Астраханочку».

- Спортивная школа по гандболу «Динамо», команда «Динамо-Синара» скорбит и выражает соболезнования родным и близким Виктории Дивак, - говорится в сообщении волгоградского клуба.

Бездыханное тело девушки было обнаружено в 13 часов дня около дома на улице Софьи Перовской. По предварительным данным спортсменка выпала из окна 8 этажа. Причины трагического случая пока устанавливаются.

В Астрахани Виктория Дивак играла за местный клуб «Астраханочка» с 2021 года, ранее она выступала за «Кубань» , клубы Германии, Франции, Беларуси, а началась ее карьера в Волгограде. В составе «Динамо-Синары» она становилась трехкратной чемпионкой России. Гандболистка имела звание Мастер спорта России.

Виктория - потомственная спортсменка, ее отец Виктор Дивак многие сезоны играл за волгоградский «Ротор».

Свой последний матч Виктория Дивак провела накануне гибели. 16 апреля «Астраханочка» в родных стенах в рамках российской Суперлиги уступила ЦСКА со счетом 28:37. 29-летняя гандболистка забросила в этой игре 2 мяча. И надо же так случится, что следующий матч «Астраханочки» запланирован в Волгограде. Встреча с «Динамо-Синарой» состоится 21 апреля в 18.30.

«Комсомольская правда в Волгограде» приносит глубочайшие соболезнования семье и друзьям Виктории.