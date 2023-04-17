В Волгограде 18 апреля будут массовые отключения электричества

В шести районах Волгограда не будет света во вторник Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник в Волгограде 6 районов попадут под отключение электричества. Без света горожане останутся из-за плановых ремонтных и профилактических работ. Жители сотен домов не смогут воспользоваться электроприборами в течение трех-восьми часов, по разным адресам электричества не будет по своему графику. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 18 апреля не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе коммунальные неудобства возникнут с 9.00 до 12.00 на пр. Металлургов, 50, 52, 54, ул. Северный городок, 5. В Дзержинском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Севастопольскую, 38-42, 42а, 39-51, 43а, 45а, 46-58, 57, 57а, 59, 61, ул. Ткачева, 25, ул. Джаныбековскую, 1а, 5, 6, 8, 15, 17, 19, 20, ул. Трехгорную, 3а, 5а, 7а, ул. Большую Садовую, 3-11, ул. Малой Садовой, 8, ул. Заволжской, 2-26, ул. Вольской, 37, 11, 19а, 39-45, 53, 24, 26, 34, 44, ул. Батурской, 29, 29а, 31, 33а, ул. Кирпичной, 7, 9а, 15, 17, 27-31, 41, 37-51, 28а, 28-60, 92, в пер. Заводском, 1-23, 9, 11, 3а, 10-24.

В Советском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 на ул. Заповедной, 15, 16а, 18, в Ворошиловском – с 9.00 до 13.00 на ул. Дербентской, 81-87, 94-98, ул. Саранской, 115а.

В Кировском районе с 11.00 до 14.00 свет отрубят на ул. Кирова, 74, ул. Фруктовой, 2а-18, 25, ул. Лимоновой, 9-13, 19-35а, 34, ул. Зоологической, 45, 47, ул. Добролюбова, 33-49, ул. Молодежной, 1-3, 2-30, 11-15, ул. Астраханской, 15-25, 18-30, 29-53, 36-56, ул. Декабристов, 3-25, 4-26, ул. Алычевой, 14-44, 21-35, 39-43, 46-52, 47-57, ул. Абрикосовой, 8-24, 28-46, ул. Каштановой, 6а-28а, 7-23, 29-47, 32-50, ул. Апельсиновой, 4-22, 5, 9-27, 28-48, 31-47, ул. Анисовой, 1-45, 2-48, ул. Тутовой, 1-23, 6-28, 27-47, ул. Шелковичной, 24-28, 34-36, ул. Катальповой, 3-19, 8-24, 27-47, 46-50, ул. Бытовой, 1, 2, ул. Шевченко, 3-27, 4-30, ул. Окружной, 11, 25-33, 26-42, ул. Лавровой, 8, ул. Сокольниковской, 1, ул. Братской, 5-33, ул. Кирова, 50, 62, ул. Луначарского, 1-21, 2-22, ул. Чернышевского, 1-19, 4а-22, ул. Достоевского, 1-13, 8-14, 18-40, 19-47, ул. Роллана Ромена, 8-18, в пер. Ключевом, 33, 35, пер. Достоевского, 4-14, 7-9.

В Красноармейском районе с 9.00 до 14.00 электричества не будет на ул. Морской, 73-95, 72, 74, 76, 78, ул. Тушинской, 1-7, 2-14, 15, 17, 19, ул. Электростальской, 2-22, ул. Героев Малой Земли, 61, 63, 65, 67, 69, ул. Аксакова, 2а, 2-10, ул. Лазоревой, 1-15, в пер. Лазоревом, 2-18, с 9.00 до 17.00 – на ул. Плеханова, 51а, 57а, 57б, 57-73, ул. Ленинаканской, 51-91, 52-68, 89, ул. Костюшко, 72-84. С 9.00 до 13.00 обесточат СНТ Шлюзовик, 2-16, 3-7, ул. Плеханова, 75-97, 178/33, ул. Ленинаканской, 70-82, 93-109, ул. Костюшко, 90-112, ул. Магистральной, 24-26.