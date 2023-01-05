Начните с горячего блюда, ешьте только знакомые салаты: как пережить рождественское застолье без ущерба здоровью и фигуре

Полюбоваться красиво накрытым столом, и вот ваш организм на 30% - 40% уже сыт, считает врач. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приближается Рождество – еще один любимый праздник россиян на новогодней неделе, который празднуют даже нерелигиозные люди. У православных заканчивается Рождественский пост, а это значит, что почти все семьи снова воссоединятся за столом. В комитете здравоохранения Волгоградской области поделились полезными советами о том, как пережить рождественское застолье. О правилах питания в праздники напомнила волгоградцам главный внештатный специалист диетолог комитета здравоохранения Волгоградской области, врач-диетолог ВОКБ № 1 Надежда Студенкова.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЗАВТРАК И ОБЕД

Если вы начинаете отмечать Рождество еще в Сочельник и планируете сесть за стол ночью, ни в коем случае не готовьте себе «место в желудке» с самого утра. Надо позавтракать и пообедать привычными продуктами – так же, как на обычной рабочей неделе. Привыкли к перекусам – их тоже не нужно пропускать. На ужин не надо набрасываться так, как будто вы не ели с прошлого года.

- Нужно подготовить нашу «биохимическую лабораторию» (то есть наш ЖКТ) к продолжительному праздничному застолью. Прием пищи в течение дня позволит "лаборатории" работать четко и с максимальной нагрузкой без вреда для неё, - объясняет диетолог. – Это позволяет не набрать лишние килограммы.

Следующий важный совет – не торопиться закидывать в себя все блюда, которые видите на столе.

- Полюбоваться красиво накрытым столом, и вот ваш организм на 30% - 40% уже сыт, - делится хитростью Надежда Студенкова.

СНАЧАЛА ГОРЯЧЕЕ, ПОТОМ САЛАТ

Хотя все и привыкли сначала отправлять в свой желудок оливье и прочие салаты на столе, и лишь потом пробовать горячее, диетолог советует поступить наоборот.

- Чтобы предотвратить дискомфорт в животе, вздутие, тяжесть, изжогу (такие симптомы могут проявиться при обострении гастрита, панкреатита, болезни желчного пузыря, колита), начать свой новогодний ужин обязательно с горячего блюда, - советует диетолог.

Не верите, проверьте сами, начав застолье с горячего мясного блюда с овощами. Даже если изжога и вздутие вам незнакомы, таким способом в животе останется меньше места для вредных майонезных салатов. Их диетолог советует есть не больше одной столовой ложки, и только те, которые вам знакомы. Так можно выйти из-за стола без вреда для организма.

- Принцип «умеренности» в питании - один из основополагающих, - настаивает специалист.

Также нужно обратить внимание на сочетаемость блюд, не мешать сладкое с соленым – для их переработки организму нужны разные пищеварительные ферменты.

И главное, чтобы все хорошо переварилось, после праздничного ужина не стоит падать на диван к телевизору или ложиться спать. Погуляйте, уберитесь в квартире, потанцуйте – съеденные калории надо сжечь, чтобы ужин не отложился на бедрах и боках.