Афиша новогодних мероприятий в Волгограде на 3 января 2023

Фото: Администрация ЦПКиО

В Волгограде на новогодних каникулах нет снега и отменены масштабные гуляния. Тем не менее, без праздничных представлений не обходится, все они проходят у главной елки города. Публикуем афишу новогодних мероприятий в Волгограде на 3 января 2023.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, 3 января в 12.00 у главной елки в ЦПКиО начнется театрализованное представление для детей «Новогодние небылицы». Мальчишки и девчонки смогут принять участие в музыкальных играх и танцевальном флешмобе. Героями праздника станут Емеля, Баба Яга, Кот Ученый, Тигр, Медведь и другие сказочные персонажи.

В 14.00 во вторник пройдет анимационная программа с хороводами под популярные новогодние песни. Кроме того, сюрпризы подготовили Дед Мороз и Снегурочка. Детвора сможет повеселиться во время дискотеки.

В Волгограде за день восстановили лед на катках «Лагуна» и в «Раздолье», которые накануне были закрыты из-за оттепели. 3 января ледовые площадки с 10.00 готовы встречать горожан.

- Катки в ЦПКиО и «Раздолье» работают в штатном режиме. В этом преимущество холодильного оборудования, которое за день позволяет преодолеть последствия дождя и солнечных лучей при температуре +12 градусов, - рассказал директор ООО «Парк» Андрей Еркин.

Вечером 3 января, в 20.00, на катке в ЦПКиО организуют для взрослых и детей карнавал. На льду публику будут веселить аниматоры, которые проведут розыгрыши. Над катком появится большая огненная маска длиной 3 метра.