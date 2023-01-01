Под Волгоградом 12-летний школьник спас 7-летнего мальчика от сорвавшейся с цепи сторожевой собаки

Роман защитил друзей и себя от агрессивного пса. Фото: администрация Камышина.

1 января стало известно о героическом подвиге 12-летнего жителя Камышина Волгоградской области, спасшего 7-летнего ребенка от сторожевой собаки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города, за смелый поступок Роману Божко вручили почетную грамоту и отметили его неравнодушие.

Этот случай произошел в Камышине в квартале Нефтебазы, где играла компания друзей. В частном дворе неподалеку была привязана сторожевая собака. Она сорвалась с цепи и подбежала к детям, проявив агрессию.

- Пес был крупных размеров, вел себя агрессивно: бросился на самого маленького из ребят и укусил его за руку. Ребёнок закричал, началась паника и неразбериха, - рассказали в администрации Камышина.

Роман был единственным, кто не испугался и начал действовать.

- Он не убежал, схватил камень и, угрожая им, стал отгонять четвероногого. Собака кинулась на Романа и укусила его за руку и за ногу. Но парень и после этого не отступал, продолжал противостоять животному и победил, - уточнили в администрации.

Сейчас с детьми все в порядке. Роману выразили огромную благодарность за то, что он защитил друзей и себя.