Под Волгоградом от падения обломков неизвестных летающих объектов пострадали 2 жилых дома

Фото: скрин с видео телегам-канала/t.me/zhirnovsk_live

Сегодня, 31 декабря, жители поселка Линево Волгоградской области сообщили о падении обломков неизвестных летающих объектов. Пострадали два жилых дома. Информацию о случившемся сайту volgograd.kp.ru подтвердил глава Жирновского района Александр Шевченко. ЧП произошло на окраине населенного пункта, где по официальным данным проживает около 5,5 тысяч человек.

- Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало 2 жилых дома, в результате падения никто не пострадал, - уточнил глава района.

В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС, полиции, а также представители администрации.

- По мере появления новой информации о случившемся жители района будут проинформированы через официальные паблики, социальные сети и СМИ, - уточнил Александр Шевченко.

Местные обсуждают случившееся в соцсетях.

«Было два сильных хлопка», - написала Лина.

«Мы слышали три раза», - уточнила Дарья Соловьева.

«Люди, не пускайте салюты, страшно будет с такой обстановкой», - призвала Дарья Солодовник.

Жители просят сохранять спокойствие, не паниковать.

«Главное – не поддаваться панике. Такие атаки настроены именно на то, чтобы мы начали паниковать. Давайте верить в наших военных и нашу страну! Все в итоге будет хорошо. Мы не дадим глупым людям испортить праздник. Мирного небе!» – написал один из пользователей.

Добавим, что накануне в Руднянском районе Волгоградской области нашли обломки неизвестных летающих объектов. Ранее, 16 декабря, такой же инцидент случился в Еланском районе.