«Новогодние чудеса случаются»: мобилизованного в сентябре отца троих детей из Волгограда вернули домой

Дмитрий Антипин вернулся к семье перед праздниками. Фото: t.me/turchak_andrey

Многодетный отец из Волгограда Дмитрий Антипин, по ошибке призванный к службе в рамках частичной мобилизации еще в сентябре 2022 года, вернулся к супруге и трем детям в канун Нового года. Такой подарок семье сделала парламентская координационная группа по вопросам СВО. Дело в том, что мужчине положена отсрочка от военной службы, но он долгие месяцы находился в воинской части.

Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в своем телеграм-канале руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, решение не отправлять Дмитрия на защиту Донбасса приняла призывная комиссия, однако из-за двойной трактовки закона его не демобилизовали.

- Он был мобилизован в конце сентября. И с тех пор находился в воинской части в своём регионе. В зону СВО его не отправляли - призывная комиссия впоследствии отменила приказ о его мобилизации в связи с директивой Минобороны и Генштаба об отсрочке от призыва отцам троих детей. Однако руководство части его не демобилизовывало, ссылаясь на отсутствие соответствующих требований в законе, - уточнил Андрей Турчак.

Дмитрий Антипин обратился в рабочую координационную группу, где ему помогли буквально за сутки.

- Вчера на первом заседании обсудили его историю. И сегодня он уже дома, с семьей. Такими, как у Дмитрия, историями и многими другими наша группа уже занимается. Вырабатываем алгоритмы, которые, в том числе, исключат двойные толкования нормативки, - подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Многодетной семье пожелали счастливого Нового года и всего наилучшего.