Ректор ВолгГМУ Владимир ШКАРИН: «У нас все обязательно получится!»

Владимир Шкарин возглавил университет в 2019 году. Фото предоставлены пресс-службой ВолгГМУ

- Владимир Вячеславович, впереди новогодние праздники, это традиционный повод подводить итоги. Лично Вы довольны результатами работы в уходящем году?

- Мои коллеги подтвердят, что, каких бы грандиозных результатов ни добилась наша команда, мы стараемся в большей степени смотреть вперед и ставить перед собой новую планку, а не почивать на лаврах. Разумеется, нужно справедливо оценивать результаты своей работы, но, если заниматься только этим, будет стагнация. Безусловно, поздравляя с Новым годом коллектив, я постарался сказать слова благодарности каждому, с кем работаю, но главные свершения у нас совершенно точно еще впереди.

- И тем не менее, какие достижения университета Вы считаете главными в 2022 году?

- Я возглавил университет в 2019 году. Тогда мы с коллегами наметили и запустили сразу 14 масштабных проектов, которые включали в себя ремонт общежитий, а это по сути полноценные многоквартирные дома, строительство новых корпусов, оснащение кафедр современным оборудованием. На деле к этим 14 прибавились еще 15 глобальных задач. Так вот, главное достижение, что к 2023 году все они выполнены. Мы создали надежный фундамент, благодаря которому можно говорить о дальнейшем развитии.

- Речь идет именно об образовательной деятельности?

Жители Кировского района могут лечить зубы в современном Стоматологическом клинико-диагностическом центре ВолгГМУ. Фото предоставлены пресс-службой ВолгГМУ

- Не только. Накануне нового года мы открыли еще одну университетскую клинику. Как и Центр электронного медицинского образования, открытый годом ранее, она создавалась, что называется, с нуля. Теперь возможность получать лечение в условиях современного Стоматологического клинико-диагностического центра ВолгГМУ появилась у жителей Кировского района. Был приятно удивлен, когда первые пациенты рассказали, что целый год ждали открытия нашей клиники. Современным медицинским центром должна стать и стоматология в Советском районе, где после передачи площадей в собственность университету начался прием нашими специалистами. Приступили к проектированию капитального ремонта бывшей городской больницы № 3, где планируем развернуть современный стационар. Люди стремятся получать качественную медицинскую помощь, и мы готовы ее оказать. Кстати, вопреки расхожим суждениям, все наши клиники ведут прием и по полису медстрахования. Поэтому помощь врачей университета доступна всем.

- Вы упомянули сразу два вузовских центра. В структуре университета это новая форма или такие центры были и раньше?

- Центры появились не потому, что это модно. Такое управленческое решение ученым советом принято, чтобы обеспечить максимальную эффективность и научной, и образовательной, и лечебной деятельности. Центры ВолгГМУ совершенно логично это все объединяют. Мы можем использовать базу для оказания медицинской помощи и проведения, например, научных исследований одновременно. Кстати, таких центров далеко не два. Их гораздо больше. Только в этом году мы открыли, например, Центр ветеринарии, а на базе Клиники семейной медицины появился Центр медико-психологической помощи и Центр оториноларингологии. Всем известен и созданный по поручению президента Центр поддержки разработки устройств для реабилитации и абилитации.

- Пожалуй, самый известный - Центр инновационных лекарственных средств. О его успехах достаточно часто говорили в уходящем году…

- Прямо перед новым годом совместно с учеными из «Сириуса» мы получили вещества, снимающие тревожность и повышающие выносливость в экстремальных условиях. Эта разработка поможет увеличить работоспособность человека и улучшить состояние, при котором нервная система не справляется с потоком входящих импульсов. В этом году завершена серия исследований по изучению эффективности лекарственных средств, направленных на профилактику отека головного мозга, возникающего вследствие ишемического инсульта, кровоизлияния или черепно-мозговой травмы. А, как известно, из-за отека головного мозга погибают до 75% с геморрагическим и до 25% пациентов с ишемическим инсультом. До сегодняшнего дня адекватного средства для контроля этого состояния не было. Препараты, над которыми сейчас работают наши ученые, призваны помочь людям с такими заболеваниями, как сахарный диабет, сердечная недостаточность, гипертония. Идет поиск веществ, влияющих на отдаленные последствия вирусных инфекций, таких как COVID-19.

- Студенты тоже принимают участие в таких исследованиях?

Особая гордость ректора – студенты. Фото предоставлены пресс-службой ВолгГМУ

- Они демонстрируют очень серьезную вовлеченность в науку. Так, в перечень заявок, рекомендуемых для финансирования по программе «УМНИК», а это программа поддержки талантливой молодежи, вошли 13 разработок волгоградских ученых, шесть из них представлены нашими молодыми специалистами. Особая гордость, конечно, победители конкурса грантов совета при Президенте РФ, стипендиаты Президента и Правительства Российской Федерации. Волгоградский государственный медицинский университет уже традиционно является обладателем подавляющего большинства научных грантов по итогам регионального конкурса. По результатам второго сезона заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты» студенты Егор Соколов и Павел Сергеев выиграли гранты, на которые планируется провести молодежный форум и организовать обучение школьников. И совсем недавно трое студентов ВолгГМУ стали победителями проекта «Твой ход».

- В уходящем году «Комсомольская правда» неоднократно рассказывала о новых технологиях в медицине, большинство из которых первым в регионе применил Волгоградский медицинский университет.

В медуниверситете начали работу «Проектный офис» и «Фабрика процессов». Фото предоставлены пресс-службой ВолгГМУ

- Главные открытия в медицине делаются всегда на стыке науки и практики. ВолгГМУ - это более 80 клинических баз. А это значит, что наши ученые работают практически во всех крупных медицинских организациях региона. Профессорско-преподавательский состав университета видит пациентов и участвует в оказании им медицинской помощи. Позиция губернатора Андрея Ивановича Бочарова, которую он озвучил накануне в ходе прямой линии с жителями Волгоградской области, заключается в обеспечении тесного взаимодействия медицинского университета и системы здравоохранения региона - только в этом случае мы сможем обеспечить качественную, современную медицинскую помощь и увеличить продолжительность жизни нашего населения.

- Как думаете, современная медицина способна реально продлить жизнь человека в ближайшие годы?

- Мы это видим и сейчас. Весьма успешно оказывается помощь той категории пациентов, которых раньше до больниц просто не довозили, например с тяжелыми инфарктами или инсультами. Кардиологи доказали, что современная медицина способна продлить человеку жизнь на 10 и более лет. Есть оборудование, есть лекарства, отлажены механизмы оказания помощи. Но главное, есть люди, которые готовы оказывать такую помощь. Кроме того, разрабатываются и совершенствуются такие программы, как «Здоровое долголетие», включающие в себя не только медикаментозную терапию, но и, например, лечебную физкультуру. Волгоградцы стали более внимательно относиться к себе. А это залог того, что в деле сохранения здоровья нации у нас все обязательно получится!