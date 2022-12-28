На Гремячинском ГОКе добыли 3 миллиона тонн руды

Фото: Ирина СИМОНОВА

Выход на рубеж в 3 миллиона тонн - очень значимое событие не только для «ЕвроХим-ВолгаКалия», но и для всего региона в целом. Достижение стало возможным благодаря упорству, трудолюбию и профессионализму работников подземного комплекса и других подразделений Гремячинского ГОКа.

Сейчас в руднике Гремячинского горно-обогатительного комбината продолжается проходка выработок, общая протяженность которых превышает 96 километров. В среднем за сутки горнорабочие преодолевают порядка 120 метров, и это очень хороший показатель, учитывая складчатую структуру и сложные горно-геологические условия Гремячинского месторождения калийных солей.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Это только начало большого пути нашего предприятия-гиганта, - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. – С выходом на полную мощность производства Гремячинский ГОК обеспечит производство 2,3 млн. тонн готового продукта в год с дальнейшим увеличением мощности до 4,3 млн тонн.

Уже сейчас у нас есть все основания для гордости нашими успехами, нашей сплоченностью в достижении общей цели».

Масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей реализуется ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочерним предприятием АО «МХК «ЕвроХим». К 2025 году «ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечит переработку 6,7 млн. тонн руды с получением 2,3 млн. тонн готового продукта – хлористого калия. Предприятие внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции.