«Концессии водо- и теплоснабжения» приняли участие во Всероссийской ярмарке вакансий

Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

Время возможностей». В нем приняли участие «Концессии водо- и теплоснабжения».

На ярмарку вакансий пришли множество различных соискателей. Люди со средне специальным и высшим образованием, молодые люди, окончившие обучение и не имеющие опыта работы, а также студенты. Работа в «Концессиях» нашлась для всех претендентов. В рамках мероприятия, специалисты по подбору персонала «Концессий» проконсультировали желающих работать и помогли подобрать подходящую им вакансию.

— «Концессии водо- и теплоснабжения» всегда готовы принять на работу людей с 18 лет без образования, а также людей предпенсионного возраста и инвалидов. Для желающих изменить свою профессию всегда открыт наш учебный центр, — прокомментировала ведущий специалист по подбору персонала «Концессии».

Подробная информация об условиях трудоустройства в «Концессии водо- и теплоснабжения» размещена на наших официальных сайтах, на сайте «Работа России» и «Hh.ru».

Отметим, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» пройдет в Волгограде 23 июня 2023 года.