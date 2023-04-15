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Общество15 апреля 2023 18:58

Волгоградцы освящали куличи и пасхи в Великую субботу

В Волгограде проходят пасхальные службы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Жители Волгограда встретили Великую субботу

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде православные христиане 16 апреля будут отмечать Пасху. Накануне праздника в Великую субботу горожане шли в храмы, чтобы освятить куличи, пасхи и крашенные яйца. В частности, сотни волгоградцев собрались 15 апреля у собора Александра Невского. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж, как горожане освящали куличи и яйца накануне главного христианского праздника.

Отмечается, что освятить снедь можно и утром в пасхальное воскресенье - это можно сделать в каждом храме. В соборе Александра Невского в субботу, 15 апреля в 23.30 начнется Пасхальное богослужение. Его возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Жители Волгограда встретили Великую субботу

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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