Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды15 апреля 2023 13:09

В Волгограде НЭТ показал премьеру спектакля «Венец творения»

Смотрите фоторепортаж с показа новой трагикомедии
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На малой сцене Нового экспериментального театра Волгограда состоялась премьера спектакля. Публике представили новую трагикомедию «Венец творения». Пьеса погружает зрителя в вымышленный мир. Сюжет разворачивается в тесном сломанном механизме старых часов. Однако фантастика очень быстро приобретаем элементы реальности, герои сталкиваются с проблемами, знакомыми каждому человеку. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с премьеры постановки «Венец творения».

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В старых часах герою борются и за любовь, и за привычный уклад жизни. Перемены пугают их, поэтому они вынуждены считать себя совершенными, то есть венцами творения. Возникают обстоятельства, которые рушат мир героев. Только какие в итоге финал и мораль? Каждый зритель определит вывод сам. Пьеса предлагает порассуждать над этим.

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Малая сцена НЭТа предназначена для экспериментов, главная задача которых – изумлять и восхищать публику, - отметили в театре.

Пьесу написал современный драматург Дмитрий Калинин. Режиссером спектакля выступила заслуженная артистка РФ Елена Тополага.

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КультураКАРТИНА ДНЯ