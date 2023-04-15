В Волгограде НЭТ показал премьеру спектакля «Венец творения»

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На малой сцене Нового экспериментального театра Волгограда состоялась премьера спектакля. Публике представили новую трагикомедию «Венец творения». Пьеса погружает зрителя в вымышленный мир. Сюжет разворачивается в тесном сломанном механизме старых часов. Однако фантастика очень быстро приобретаем элементы реальности, герои сталкиваются с проблемами, знакомыми каждому человеку. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с премьеры постановки «Венец творения».

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В старых часах герою борются и за любовь, и за привычный уклад жизни. Перемены пугают их, поэтому они вынуждены считать себя совершенными, то есть венцами творения. Возникают обстоятельства, которые рушат мир героев. Только какие в итоге финал и мораль? Каждый зритель определит вывод сам. Пьеса предлагает порассуждать над этим.

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Малая сцена НЭТа предназначена для экспериментов, главная задача которых – изумлять и восхищать публику, - отметили в театре.

Пьесу написал современный драматург Дмитрий Калинин. Режиссером спектакля выступила заслуженная артистка РФ Елена Тополага.

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НЭТ представил премьеру спектакля "Венец творения" Фото: Геннадий БИСЕНОВ