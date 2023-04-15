В Волгоградской области с начала года смертность в 2 раза превысила рождаемость

В начале года в Волгоградской области смертность оказалась выше рождаемости Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Росстат опубликовал данные по естественному движению населения в январе-феврале 2023 года. В Волгоградской области в течение двух месяцев смертность в 2 раза превысила рождаемость. В регионе появились на свет 2 735 малышей, в то же время скончались 5 433 волгоградца. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Росстат.

В январе-феврале 2022 года в Волгоградской области родились 2 878 детей. Рождаемость в нынешнем году упала на 5%. При этом снизилась и смертность. В течение двух месяцев прошлого года умерли 6 578 жителей. В январе-феврале 2023 года смертность стала ниже на 17.4%.

Естественная убыль населения за 2 месяца 2023 года в Волгоградской области составила 2 698 человек. За аналогичный период прошлого года она была выше – 3 700 человек.

Если брать в расчет только третий зимний месяц, то в феврале 2023 года в регионе на свет появились 1 476 малышей – на 2,6% больше, чем за этот же месяц 2022-го. Скончались 2 967 волгоградцев – на 11,2% меньше, чем в феврале 2022 года.

Жители Волгоградской области с начала года менее активно играли свадьбы. В феврале-январе было заключено 1 277 браков – на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зато на 12,3% увеличилось число разводов – 1 539 за 2 месяца.