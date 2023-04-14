Истории героев через сообщения в мессенджерах: в Волгограде открылась фотовыставка «Победа Любви»

Волгоград стал вторым городом, где появилась эта выставка Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фотовыставка «Победа Любви» начинает свое шествие по городам России. Первыми у себя ее увидели жители Екатеринбурга, вторым на очереди стал Волгоград. 14 апреля в здании амфитеатра на Центральной набережной появились стенды с новой экспозицией - историями героев специальной операции на Донбассе, выполненными в непривычном интерактивном формате. Корреспонденты сайта volgograd.kp.ru одними из первых побывали на ней.

Рассказать о настоящих чувствах организаторы выставки решили понятным современному человеку языком – через сообщения мессенджеров. Поэтому на каждом отдельном стенде можно увидеть не просто фото, а переписку в различных чатах участников специальной военной операции со своими родными, любимыми и соратниками.

На огромных стендах самое сокровенное - переписки настоящих героев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Выставка сама о себе говорит больше, чем бы о ней рассказал экскурсовод, - отметила на открытии зампред Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. – Ты просто идешь и видишь отдельные эпизоды человеческих жизней. Такой проект помогает понять каждому из нас, что сейчас происходит. Выставка про то, что проходит через нашу жизнь и помогает понять друг друга.

Самое интересное, что фото под трогательными сообщениями с матерями, женами, детьми и друзьями, чтобы больше проникнуться каждой историей, можно оживить. Для этого необходимо отсканировать телефоном QR-код, перейти по нему в приложение, которое сможет «сканировать» фото. Организаторы признаются, что выбрали такой необычный способ подачи информации неспроста.

Герои фотовыставки не постеснялись показать своей стране свои чувства и самые дорогие фото Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Все мы сейчас находимся в смартфонах, это понятный для нас гаджет. Но чтобы информация, которая доходит до него, была правдивой, мы хотим показать – вот наше настоящее и из него куется будущее, - объяснила руководитель проекта, председатель «Ассоциации организаций по защите семьи» Мария Филина.

Кроме того, в рамках фотовыставки действует интерактивная зона «Голоса России - ZAщитникам страны», где любой желающий сможет отправить голосовую или видео открытку на передовую с поддержкой бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Организаторы показали как можно "оживить" фото Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У фотовыставки нет конкретного срока. Она останется в дар городу от организаторов, а вход на нее будет свободным. Следующими примут у себя интерактивную экспозицию жители Пензы, Севастополя, Ставрополя, Воронежа и Краснодара.