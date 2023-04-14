В Волгограде театр кукол показал премьеру вестерна «Том Сойер»

Волгоградский областной театр кукол представил зрителям премьеру вестерна «Том Сойер». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский областной театр кукол представил зрителям премьеру вестерна «Том Сойер». Приключения героев книги Марка Твена вызвали шквал аплодисментов в зале. Веселая постановка напомнила взрослым, что и они когда-то были детьми, а ребятам, что у детей есть право на шалости, озорство, беззаботность и невероятные приключения. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с премьеры спектакля.

Следя за проделками и выдумками неразлучных друзей Тома Сойера и Гекльберри Финна, волгоградская публика смеялась до слез. Этому способствовали куклы, декорации, музыка и, конечно, актеры. Судя по оценкам зрителей, у нового спектакля есть все шансы завоевать любовь, ведь он позволяет окунуться в атмосферу беззаботного и яркого детства.

Увидеть спектакль в театре кукол теперь можно будет 5 мая 2023 года в 18.00. Билеты онлайн – на сайте puppetvlg.ru (6+).

Волгоградский областной театр кукол представил зрителям премьеру вестерна «Том Сойер». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский областной театр кукол представил зрителям премьеру вестерна «Том Сойер». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский областной театр кукол представил зрителям премьеру вестерна «Том Сойер». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский областной театр кукол представил зрителям премьеру вестерна «Том Сойер». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский областной театр кукол представил зрителям премьеру вестерна «Том Сойер». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский областной театр кукол представил зрителям премьеру вестерна «Том Сойер». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский областной театр кукол представил зрителям премьеру вестерна «Том Сойер». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский областной театр кукол представил зрителям премьеру вестерна «Том Сойер». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский областной театр кукол представил зрителям премьеру вестерна «Том Сойер». Фото: Геннадий БИСЕНОВ