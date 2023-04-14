Втроем изнасиловали и жестоко избили 14-летнюю: житель Волгограда пойдет под суд спустя 25 лет после преступления

Насильника задержали спустя почти четверть века. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Волгограде спустя 25 лет перед судом предстанет 43-летний мужчина, который в 1998 году с двумя друзьями изнасиловал и жестоко избил 14-летнюю девушку, которую они встретили на улице в Дзержинском районе. Следователи завершили расследование уголовного дела, которое долго оставалось нераскрытым. Выйти на след преступников удалось благодаря свидетелю. За это время двое из троих умерли, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- Двое других фигурантов, причастных к совершению преступления, уже скончались, - рассказали следователи.

По версии следствия, жестокое изнасилование произошло 14 сентября 1998 года. В тот вечер обвиняемый вместе с двумя приятелями встретили на улице тогда еще 14-летнюю девушку. Познакомились, предложили проводить. Но до дома не дошли. Трое парней напали на спутницу на улице Симонова. Сначала избили, после пустили по кругу.

Раскрыть это дело в 1998-м не удалось. Но такие преступления не забываются. Дело подняли из архива. Следователи нашли свидетеля, который видел тогда троих мужчин и даже назвал их имена. Спустя 25 лет теперь уже взрослая женщина опознала насильника. Дело передали в суд.