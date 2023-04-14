Писатель Александр Лапин: «Творчество должно стать религией»

Александр Лапин презентовал в Волгограде роман «Страсть и бомба Лаврентия Берии». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

О чем размышлял в своем новом романе «Страсть и бомба Лаврентия Берии» и почему заинтересовался столь одиозной личностью, писатель Александр Лапин рассказал на встрече с читателями в Волгограде.

- Я, как и большинство, о Берии ничего почти не знал. Какие-то общие слова, что он был сукин сын, любил женщин и за это его расстреляли. А еще он репрессии устраивал, был чудовищем, которым родители детей пугали. Вот набор клише, с которым я к нему пришел, - поделился автор. - Каждый писатель всегда пишет с себя. Лев Толстой описывает свою женитьбу в «Анне Карениной». Я его биографию посмотрел - один в один. Сам я написал «Русский крест», потом «Крымский мост» и остановился в непонимании, как можно продолжить свою творческую деятельность. Стал в себе копаться и нашел сходство с Берией, какие-то вещи, которые по молодости лет проявлялись очень бурно.

Познакомиться с новой книгой Александра Лапина, побеседовать с автором и получить автограф на своем экземпляре в Волгограде пришло много людей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ФАКТЫ И ДОКУМЕНТЫ НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ»

Новая книга Александра Лапина отличается от других. История Берии изложена в жанре исторического художественно-документального романа. На ее создание ушло около четырех лет.

- Когда я начал набирать документы, понял, что писать художественный роман нет никакого смысла. Потому что факты и документы намного интереснее всего того, что я могу сочинить. Например, Берия по профессии был архитектором. В том числе построил многоэтажки в Москве, «сталинки» - это его хобби. Он уже был большим начальником, и все равно ему нравилось строить.

А главное для меня открытие - что Лаврентий Берия был руководителем атомного проекта. Вместе с учеными создавал бомбу, которую Советский Союз испытал в 1949 году. Что это было для нашей страны? На этот проект было потрачено столько же средств, сколько на всю оборону во время Великой Отечественной войны. Я начал историю с 1938 года, когда Берия пришел в качестве первого лица госбезопасности и после Ежова начал расчищать авгиевы конюшни.

Новый роман Александра Лапина отличается от других его произведений. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ИСТОРИЮ НЕ ДЕЛАЮТ В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ»

Чтобы описать столь неоднозначную личность, писателю пришлось рассказать и чем жил Советский Союз, и что такое Коминтерн, почему разведку зачищали, а Сталин не верил ее донесениям перед войной.

- Когда дело касается Берии, попутно приходится поднимать вечные вопросы, которые задают люди сегодня. Обманули. Так же, как обманули сейчас, перед СВО. Договорились, приняли Минские соглашения, подписали, все улыбались. Наше руководство сегодня вынуждено признать, что нас провели. Так же было и тогда. История периодически повторяется.

Александр Лапин подчеркивает, что личной симпатии к Берии у него нет. Он лишь беспристрастно излагает факты.

- Пришло время, когда мы должны перестать рассматривать героев советской эпохи в качестве идеологических фигур, за или против. Мы же не дискутируем сегодня об исторической роли Петра I. Он толкнул Россию вперед, открыл окно в Европу. А какой он был человек? Страшный! Можно сказать, Лаврентий Павлович рядом с ним не стоял. Такие были люди, такие нравы. Тот же самый ключ и подход я сегодня применяю к Сталину и Берии.

Историю не делают в белых перчатках, историю не делают святые. Ее делают люди страстные, живые, преступные - какие угодно. Мы сегодня должны их судить уже не мерками наших человеческих страстей. Мне тоже не шибко нравится сталинский режим, тем более что у меня дедушка погиб, еще кто-то, и все это передается из поколения в поколение. Но я стараюсь писать правду, а это сегодня редкий случай.

В зале даже не хватило мест. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ПОЧЕМУ ПОГИБ БЕРИЯ?

- Мне посчастливилось, что власти опубликовали историю Берии, - продолжает писатель. - Удалось купить протоколы его допросов, его соратников, его женщин. То, что говорят они, а не идеологи. Читал эти протоколы, уголовное дело, обвинительное заключение. Не было там ни одного факта - все сшито идеологически. Никто ему ничего по сути не предъявил.

А почему не предъявили, например, за репрессии? Потому что в них участвовали все. Их проводили по секретному постановлению ЦК ВКП(б). Была такая тетрадочка - все разлиновано и от руки написано: боялись машинисткам давать. Я ее находил в музее политической истории в Санкт-Петербурге. В ней написано, в какой области сколько человек приговорить по первой категории и расстрелять, сколько по второй - дать по 15 лет, по третьей - в ссыльные. И в каждой строке - пять тысяч человек там, десять тысяч здесь. Все остальные были просто исполнителями. Старались, кто лучше. Соревновались, кто больше. Это была политика на высшем уровне. Ну, и попутно Берия своих врагов истреблял, естественно.

Почему он погиб? Потому что был человеком не партийным. Все решала партия, а Берия был технократ, запрещал на заводах устраивать собрания, ерундой заниматься. Марксизм-ленинизм и атомная бомба для него были несовместимы. Он всегда был человеком чужим для партийной верхушки, которую после смерти Сталина возглавлял Хрущев. Просто партия посчитала, что он может прийти к власти и разрушить систему.

Перед презентацией книги писатель высадил сосну на Литературной аллее у областной библиотеки имени Горького. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

О ПОВОРОТАХ ИСТОРИИ

Александр Лапин в Волгограде не в первый раз. Поэтому новая встреча в Горьковке стала продолжением разговора о прошлом, настоящем и будущем, вскрыв целый пласт злободневных тем.

- Мы ездили специально на край Волгограда посмотреть на самый большой в мире памятник Ленину. Я даже не знал, что здесь такой гигантский, циклопический монумент стоит, - признался Александр Алексеевич. - Когда мы на него смотрели, я понимал, как движется наша история и как она вообще нам преподается. Памятник был поставлен Сталину в 1952 году, в 1962-м его сняли, разрушили. Десять лет простоял пустой постамент, затем там воздвигли Ленина, понимаете? У нас история изучается от того, кто у власти находится. Чтобы ее знать, надо иметь документы.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОДВИГИ, МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Отвечая на вопросы, Александр Лапин описал, каким он видит стремления современного общества:

- Наблюдая за тем, что происходит в мире и в нашей стране, мы начинаем потихоньку соображать, куда все катится. Вы же видите, что все стремятся к комфорту - меньше работать, больше отдыхать. Особенно молодежь. Уже появился искусственный интеллект, с которым студенты пишут дипломы.

Какое будущее ждет нашу Землю? Размышляя над этим, я пришел к выводу, что человек будущего будет лежать на диване, у него на глазах очки: он в виртуальной реальности живет, совершает подвиги, борется. В рот ему вставлена трубочка, туда поступают питательные вещества, в другое место - еще одна, откуда выливается. Я утрирую, но это и есть конечная цель современного общества.

«БОГ СОТВОРИЛ ВСЕЛЕННУЮ, ЧТОБЫ МЫ СТАЛИ ЕГО СОТВОРЦАМИ»

Размышляя о будущем, писатель обращается к прошлому и все больше убеждается, что спасение - в творчестве:

- Всегда вспоминаю Карла Маркса, его знаменитый тезис, что самая большая ценность в жизни человека - это свободное время. Но для чего его использовать? Наша цивилизация предлагает нам потреблять все, что попадет под руку. Мне кажется, на самом деле свободное время у нас для того, чтобы человек стал творцом. Многие сегодня уже идут по этому пути.

На мой взгляд, чтение - уже творчество, а смотрение компьютера и телевизора - просто потребление. Когда я пишу - вижу какие-то образы, делаю сравнения, выводы, преподношу определенные философские идеи. Человек, который вместе со мной читает, тоже начинает заниматься сотворчеством - смотрит на мир, моделирует. Сегодня настал такой момент, когда творчество вообще может стать религиозным действом.

У нас много разных религий, но они все ведут к духовному совершенствованию. Один из этих путей - творчество. Господь сотворил эту вселенную не для того, чтобы мы потребляли, пили, размножались, а чтобы стали его сотворцами. Вместе с ним меняли эту жизнь.

Поклонники творчества писателя хотели побеседовать с ним и получить автограф. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПРО НОВЫЙ РОМАН

- Сейчас я работаю над книгой, которая называется «Копье Пересвета» и рассказывает о том, что сейчас происходит, - поделился автор. - Это продолжение романа «Крымский мост». В ней подвожу героя к тому, что он начинает осознавать: нужно создавать определенную среду - если хотите, ту самую религию творчества. Сегодня начинается новая эпоха, и есть только один путь, который может нас вывести из этого тупика потребления, - начинать творить, каждому на своем месте.

Кстати, в новой книге Александра Лапина будет упомянут и Волгоград.

О ПРЕМИИ ДЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ

- Чтобы творческих людей поощрять, стимулировать их активность, я предложил Союзу писателей сделать премию, которая будет называться «Моя Россия». Всех, кто пишет и считает, что его книга достойна, приглашаем поучаствовать. С удовольствием почитаем, над чем они работают. Если это действительно стоящее произведение, мы всегда готовы поощрить, потому что творчество в отличие от потребления надо все время поддерживать, давать ему возможность существовать.

СПРАВКА «КП»

Александр Лапин – писатель, публицист, общественный деятель. Лауреат Премии правительства РФ в области СМИ, Национальной премии «Лучшие книги и издательства», Международной литературной премии имени Валентина Пикуля, Большой литературной премии России, член Высшего творческого совета Союза писателей России.