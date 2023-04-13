В Волгограде отправили в колонию бывших чиновников администрации Краснооктябрьского района

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгограде огласили приговор двум бывшим сотрудникам администрации Краснооктябрьского района города. В колонию отправятся бывший заместитель главы администрации района Антон Будник и экс-замначальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с ТОС Артем Майхрук. Их признали виновными в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения и мелком взяточничестве. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Преступления чиновников стали известны после надзорной проверки. У судебных приставов на исполнении находилось судебное решение о частичном демонтаже третьего этажа автосервиса за счет предпринимателя. Коммерсанта предупредили, что вскоре во все здание будет прекращена подача воды, газа и электричества, тогда он в марте 2022 года обратился к Артему Майхруку, чтобы ресурс ему не отключали. Чиновник, свою очередь, сообщил о поступившей просьбе заместителю главы района Антону Буднику. При этом решение вопроса не входило в их компетенцию.

Было известно, что в праздничные дни отключения воды, газа и электричества проводиться не будут. Сотруднику администрации предложили предпринимателю за 500 тысяч уладить проблему. 4 марта 2022 года начальник отдела ЖКХ и работы с ТОС передал Буднику 400 тысяч, оставив 100 тысяч себе.

Во время расследования выяснилось, что с 29 октября по 4 ноября 2021 года Майхрук получил взятку в 3 тысячи рублей от представителя местного предпринимателя. Деньги полагались за законные действия в виде оказания содействия в решении вопроса о согласовании места размещения контейнерной площадки для мусора.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники регионального УФСБ. Оба бывших чиновника администрации Краснооктябрьского района признались в мошенничестве. Экс-сотрудник отдела отрицает вину во взяточничестве. Гособвинение поддерживалось Краснооктябрьской районной прокуратурой. По решению райсуда Будника наказали лишением свободы сроком на 1 год 8 месяцев, Майхрука – на 1 год 9 месяцев. Они будут сидеть в колонии общего режима. Обоих взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.