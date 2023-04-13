Игорь Артамонов: Мы бережно храним память о великом подвиге наших предков

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Участники Великой Отечественной войны, живущие в Липецкой области, ко Дню Победы получат 10 тыс. рублей из бюджета региона. Размер выплаты в этом году увеличен по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

«Мы бережно храним память о великом подвиге наших предков и воспитываем у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла и мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Также выплаты к празднику получат несовершеннолетние узники концлагерей и награжденные почетным знаком «Жители блокадного Ленинграда» – в размере 3000 рублей, труженики тыла и вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 2000 рублей. Заявление на предоставление выплаты подавать не нужно. Деньги поступят на счет до 9 мая. Тем, кто получает пенсию на почте, выплата поступит вместе с пенсией.

«В Липецкой области, по данным управления социальной политики, сейчас живут чуть менее 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. К сожалению, с каждым годом становится все меньше тех, кто с оружием в руках или в тылу приближал Победу 1945 года. Мы стремимся охватить заботой и вниманием каждого из них», – отмечает заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.