Эксперты составили рейтинг автопредпочтений мужчин и женщин

Еще около 36% клиентов мужского пола получают финансирование на покупку кроссоверов. Оставшаяся доля сделок приходится на универсалы, хэтчбеки, лифтбеки и пикапы.

Среди заемщиков-женщин наблюдается прямо противоположная картина: около 45% занимают кроссоверы, порядка 40% - седаны, а остальную часть – прочие типы кузова.

«Безусловно, вопрос приобретения автомобиля зависит от личных предпочтений каждого и основной цели покупки. Это отражается на технических характеристиках транспортного средства, его дизайне и типе кузова. Однако мы выяснили, что подход к выбору машины различается еще и в зависимости от пола. За счет своей динамичности и маневренности мужчин больше привлекают седаны. Женщины же предпочитают кроссоверы, так как они обладают высокой посадкой, практичностью и могут использоваться как семейный автомобиль», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

По данным банка, наибольшим интересом у заемщиков обоих полов пользуется Lada. Средства на покупку транспортного средства этой марки в первом квартале получили примерно каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина.

В топ-5 наиболее популярных брендов среди мужчин также входят Kia (7,8% от общего количества сделок клиентов-мужчин), Hyundai (6,8%), Omoda (6,4%) и Haval (4%). C точки зрения моделей, наибольший интерес представители сильного пола проявляют к Lada Granta – на эти автомобили приходится 24% кредитных сделок. Вторая по популярности - Lada Niva (9%). Далее следуют Omoda C5, Hyundai Solaris и Kia Rio.

У женщин второй по популярности маркой после Lada стала Omoda.. Пятерку лидеров замыкают Kia (9,4%), Hyundai (7,8%) и Haval (4%). Что касается моделей, то самый высокий интерес заемщики женского пола также, как и мужского, проявляют к Lada Granta (19%). При этом второй по популярности у представительниц прекрасного пола является Omoda C5 (12,6%). Далее следуют Lada Niva, Hyundai Solaris и Kia Rio.