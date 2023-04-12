«Волгоград, ты просто космос»: российские космонавты с МКС записали видеообращение к волгоградцам

Космонавты считают, что Волгоград прекрасен с высоты космического полета. Фото: пресс-слжуба АВО.

12 апреля опубликовано видеообращение российских космонавтов с МКС к жителям Волгограда и области, которое они записали в преддверии Дня космонавтики. Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили волгоградцев с 80-летием Сталинградской Победы.

- На волжских берегах решалась судьба не только нашей Родины, но и всего мира. Защитники Сталинграда сначала отстояли город, а потом его отстроили - это величайший пример любви и преданности Отечеству, - сказали российские космонавты.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, в рамках проекта «Космос Победы», организованный Фондом социальных проектов «Наследие», космонавтам передали нарисованные волгоградскими детьми рисунки и символы области.

- Все ваши работы, а это 427 рисунков, украсили ракету-носитель «Союз», старт которой был приурочен к 80-летней годовщине Победы. Он навсегда станет частью истории, - пообещали космонавты.

К слову, волгоградские школьники тоже наблюдали за запуском космического аппарата с космодрома Байконур

Также российские космонавты поделились впечатлениями о Волгограде, который наблюдают из космоса.

- С высоты космического полета мы смотрим на Волгоград и видим, какой он прекрасный. Мы видим, как вы бережно относитесь к истории, ее наследию, как вы умеете мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Волгоград, ты просто космос! Любите свой город, - обратились преемники Юрия Гагарина.