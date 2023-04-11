Отдали по 100 тысяч за интимный массаж и остались ни с чем: волгоградцы простили мошенницу

Мужчины не почувствовали подвоха, когда девушка стала требовать все большие и большие суммы Фото: Даниил ОПАРИН

Весьма пикантную мошенническую схему придумала жительница Фроловского района Волгоградской области. На протяжении нескольких месяцев в 2022 году Екатерина, используя чужую фотографию, представлялась массажисткой. В одном telegram-канале она предлагала услуги интимного массажа. О том, как двое мужчин попали под ее чары и стали жертвами мошенницы, сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Первый клиент заинтересовался предложением сразу после появления объявления. Правда, условия оплаты девушка выбрала странные. Для начала клюнувшему на удочку мужчине Екатерина предложила перевести предоплату - всего 2000 рублей. Спустя некоторое время выяснилось, что нужно заплатить 7 тысяч для страхования жизни «массажистки», и еще столько же - для страхования собственной жизни. Потом для разблокировки кассового аппарата, в котором находились отправленные деньги, пришлось перевести еще, и еще. В итоге ничего не подозревающий мужчина отдал псевдо-массажистке 110 тысяч рублей, а сам остался без интимного массажа. Девушка же перестала выходить на связь.

Второй мужчина попал в сети коварной искусительницы в апреле 2022 года. Новый клиент перечислил Екатерине за несостоявшийся массаж и услуги по его сопровождению 114 тысяч рублей. Осмелев, девушка потребовала еще 50 тысяч рублей, но тут мужчину начали терзать сомнения. Он отказал «массажистке» и обратился в полицию.

Против девушки возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Но история получила внезапную концовку. Потерпевшие на суд не явились и вовсе попросили не привлекать девушку к уголовной ответственности. В своих нотариально заверенных заявлениях они отметили, что обманщица им все вернула и претензий к ней они не имеют.