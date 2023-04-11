Городской сад в центре Волгограда разделят на три зоны

Фото: МБУ "Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда"

В Волгограде стартовала подготовка к очередному этапу благоустройства Городского сада. Параллельно также продолжается работа над вторым этапом реконструкции парка. Рабочие подрядной организации перейдут к благоустройству территории от улицы Коммунистической до улицы Глубокоовражной. В «Центре компетенций по вопросам городской среды» сайту volgograd.kp.ru уточнили, что появится на территории Горсада.

Третий этап благоустройства коснется части парка в районе кинотеатра «Победа», который сейчас переживает масштабную реконструкцию. В этом месте Городской сад разделят на детскую, молодежную и взрослую зоны. Для детей будет отведена новая площадь у кинотеатра «Победа», к молодежной зоне отнесут спортивную зону, которую здесь еще предстоит создать. Взрослым здесь отойдет бульварная зона, проходящая через весь парк. Также для волгоградцев в этой части парка установят летнюю сцену.

В рамках благоустройства Горсада также запланировано обновить систему освещения, но при том сохранить исторические фонари, а также заменить поливочный водопровод и высадить саженцы липы, акации, клёнов, берёз и хвойников.

В рамках первого этапа, была проведена реконструкция улиц Коммунистическая и Ленина, положена новая тротуарная плитка, установлены лавочки и урны, обновлено освещение с сохранением исторических столбов, а также высажены саженцы молодых деревьев и кустарников.